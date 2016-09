Neue Hightech-Jobs in Dresden

Bei Heliatek läuft bisher eine „semi-industrielle“ Produktion der neuartigen Solar-Folien. © PR/Tim Deussen

Das Dresdner Unternehmen Heliatek hat trotz der kriselnden Lage in der Solarindustrie 80 Millionen Euro eingeworben, um seine Produktion in der Stadt auszubauen. Die Folge: In den nächsten 18 Monaten sollen 50 Hightech-Arbeitsplätze entstehen. Darüber informierte das Unternehmen am Mittwoch bei einer Firmenveranstaltung.

Heliatek fertigt flexible Solarfolien, die mit einer speziellen Drucktechnik unter Vakuum beschichtet werden. Ein wichtiger Geldgeber für die Produktion der Folien ist der RWE-Konzern. (mz/fsc)

