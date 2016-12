Gut zu wissen Neue Helme und Technik für die Feuerwehr Die Stadt hat rund 100 000 Euro für Ausrüstung ausgegeben. Auch, weil die Mannschaft gewachsen ist.

Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (rechts) probiert einen der neuen Helme der Feuerwehr auf und lässt sich vom stellvertretenden Ortswehrleiter Lutz Hesse die neue Wärmebildkamera erklären © Dietmar Thomas

Wenn es so etwas wie Bescherung für die Feuerwehr gibt, dann war sie schon. Döbelns Brandbekämpfer haben 99 neue Helme bekommen – und nicht nur das. Die Stadt hat in diesem Jahr rund 100 000 Euro in die Ausrüstung von Döbelns Ortsfeuerwehren gesteckt, die mit rund 170 aktiven Mitgliedern so schlagkräftig sind wie lange nicht.

Die alten Helme hatten nach zehn Jahren ihr Nutzungsende erreicht. Die neuen kosten rund 400 Euro pro Stück – 40 000 Euro hat allein diese Anschaffung gekostet. Die neuen Helme sind jetzt ohne Ablaufdatum und topmodern, sagte Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch. Sie haben zwei Klappvisiere, die eine zusätzliche Schutzbrille unnötig machen, und sind mit Lampen ausgestattet. Nach der Feuerwehr Döbeln sollen weitere Ortsfeuerwehren die Helme erhalten.

Allein 10 000 Euro hat die neue Wärmebildkamera der Feuerwehr gekostet. Die alte hatte den Geist aufgegeben. Eine längere Zeit musste die Wehr ohne auskommen oder eine andere Wehr anfordern, wenn sie eine brauchte. „Ohne beschlossenen Haushalt konnten wir nicht eher die Fördermittel beantragen“, begründet Ordnungsamtschef Jürgen Müller die Verzögerung. Allein für die Kamera hat die Stadt einen Zuschuss von 4 000 Euro erhalten. Die Kamera registriert Wärmestrahlung und wird vor allem zur Personensuche benötigt. Zum Beispiel in verqualmten Innenräumen oder wenn eine Person im Dunklen aus dem Auto geschleudert wurde. Zum ersten Mal wurde sie beim 100. Einsatz in diesem Jahr gebraucht. Nach einer Brandstiftung am Bäckereiverkaufswagen an der Burgstraße wurde damit nach Glutnestern gesucht, sagte Feuerwehrchef Harnisch.

Viele Geld hat die Stadt in diesem Jahr auch für neue Einsatzkleidung ausgegeben. Zum Teil, weil die alte verschlissen war. Aber auch, um neue Leute einzukleiden. Denn der Zulauf ist enorm. 13 vor allem junge Leute hatten in diesem Jahr neu angefangen. Sowohl in Döbeln, als auch bei den hinzugekommenen Ortswehren auf dem Mochauer Gebiet. Der Altersdurchschnitt der aktiven Mannschaft liegt damit bei niedrigen 36 Jahren, sagte Harnisch.

Auch der Limmritzer Tanker ist wieder voll einsatzfähig. Dessen Pumpe war im Sommer kaputt gegangen. Eine Reparatur des exotischen Modells war nicht möglich. Jetzt sei die Pumpe eines deutschen Herstellers montiert worden, sagte Müller. Dafür musste das Fahrzeug umgebaut werden. Der Tanker kann 8000 Liter Wasser zum Brandort schaffen. Zusätzlich steht jetzt ein sogenannter Faltbehälter zur Verfügung. Das Bassin kann schnell aufgestellt werden, um bis zu 5000 Liter Löschwasser auf einmal zu speichern.

