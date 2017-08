Neue Helfer beim Ankommen Ein Sachgebiet im Landratsamt soll Kommunen bei der Integration unterstützen. Der Freistaat fördert das Ganze.

Petra Köpping (SPD), Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, zu Besuch in einem Flüchtlingsheim: Sie hat nun ein Förderprogramm gestartet, mit dem Helfer geschult werden, auch in Görlitz. Allerdings hatte sie für einen Besuch an der Neiße keine Zeit. © Sven Ellger

Eigentlich wollte die Chefin ja persönlich vorbeischauen. Und eigentlich auch schon am vergangenen Montag. Aber wie das so ist mit den Politikern: Irgendetwas ist immer. Deshalb hat sich die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping entschuldigen lassen. Montag passte der Frau von der SPD ein Termin in Görlitz nicht ins Programm und am Dienstag auch nicht. Dafür war Sebastian Vogel im Görlitzer Landratsamt an der Bahnhofstraße zu Gast. Er ist der Leiter des Geschäftsbereichs Gleichstellung und Integration beim sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, kommt auch von der SPD. Und er findet das, was hier an Integration von Ausländern im Landkreis gemacht wird, richtig gut. Denn tatsächlich tut sich jetzt etwas.

Im Kreis Görlitz werden nun kommunale „Integrationskoordinatoren“ geschult. Sie sollen, so die Idee aus Dresden, die Städte und Gemeinden bei ihren „Integrationsaufgaben“ unterstützen. Wie auch immer diese genau aussehen mögen. „Uns geht es darum, die Menschen, die in Sachsen ankommen, so gut wie möglich auf das Leben hier vorzubereiten, egal, ob es Polen oder andere EU-Bürger sein mögen oder Flüchtlinge aus Afrika, egal, wie ihr Aufenthaltsstatus ist“, sagt Sebastian Vogel. Sachsen macht für dieses Thema Geld locker. Es gibt ein eigenes Förderprogramm und eben die Schulungen. Elf Millionen Euro, so Sebastian Vogel, gibt es pro Jahr für die kommunale Förderung.

Görlitz wartet noch mit einer Besonderheit auf. Denn hier wurde gerade die Kreisverwaltung verändert, verschlankt. Tatjana Eckert kommt aus dem Bereich der Jugendhilfe und ist nun Chefin des Sachgebietes Integration. „Wir haben ein gutes Fundament, aber wir wissen auch, dass noch wahnsinnig viel zu tun ist“, sagt sie über ihre neue Tätigkeit. In Zittau, Görlitz, Löbau, Niesky und Weißwasser werden jeweils zwei Ansprechpartner für die Städte und Gemeinden vor Ort sein. Dass das alles auch für die Landesregierung in Dresden noch relatives Neuland ist, sagt Sebastian Vogel. „Wir gehen hier nicht in jedem Kreis mit einer Blaupause heran. Von Kreis zu Kreis und in den kreisfreien Städten wird es sicherlich Unterschiede bei der Integrationsarbeit geben“, sagt er. Erst demnächst soll es an die Kreise ein Schreiben geben, wie sich der Freistaat überhaupt die Integrationsstrukturen vorstellt.

Die Görlitzer Dezernentin Heike Zettwitz, die den ebenfalls angekündigten Landrat Bernd Lange (CDU) vertrat, sieht derweil noch ein ganz anderes Problem: die Finanzen, gerade auch vor dem Hintergrund der soeben verhängten Haushaltssperre des Landkreises. Für dieses Jahr steht die Finanzierung der Integrationskoordinatoren, und Sebastian Vogel bestätigt, dass die Gelder auch für 2018 eingeplant sind. Er stellt zudem eine Förderung über drei Jahre in Aussicht. „Aber es geht ja nicht darum, eine Sache nur zu erhalten, weil sie schon da ist. Das Ganze muss natürlich auch sinnhaft sein“, sagt Sebastian Vogel. Integration von Ausländern – in Sachsen laufe das derzeit auf der Grundlage von Förderrichtlinien. „Ein entsprechendes Gesetz wäre natürlich viel besser, würde mehr Sicherheit für alle Beteiligten bringen“, so der Leiter des Integrations-Geschäftsbereiches im Verbraucherschutzministerium. Integration sei auf Dauer nicht mit Förderprogrammen zu bewältigen. Dies sei allerdings seine politische Diskussion, die in Dresden geführt werde. Bis zu zwölf Jahre dauere es, so Schätzungen aus der Landeshauptstadt, bis sich ein anerkannter Asylbewerber hierzulande so richtig zurechtfindet.

Auch die Görlitzer Sachgebietschefin Tatjana Eckert mahnt an, dass die neuen Integrationskoordinatoren eine berufliche Sicherheit brauchen. „Die Kollegen benötigen eine Perspektive, ansonsten sind sie schnell wieder weg“, befürchtet sie. So sieht es auch Landrats-Dezernentin Heike Zettwitz. „Der Kreis Görlitz hat den höchsten Ausländeranteil der sächsischen Kreise. Wir brauchen eine dauerhafte finanzielle Unterstützung“, fordert sie.

„Mir ist wichtig, dass wir über die Kreisgrenzen hinweg eine gute Qualität bei der Betreuung und der Beratung sowohl von Bürgerinnen und Bürgern, Migrantinnen und Migranten als auch den Verantwortlichen in den Kommunen sicherstellen“, teilt die Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping, mit. Auch wenn sie nicht zur Schulung in Görlitz sein konnte: Ihr Kollege Sebastian Vogel ermuntert die neue hiesige Sachgebietsleiterin, die Ministerin einzuladen. „Es muss kein roter Teppich sein“, schmunzelt er. Frau Köpping komme ganz gern ganz ungezwungen vorbei.

