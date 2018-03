Neue Heizungen für zwei Häuser Eigentlich wollte Crostwitz seine Mehrzweckhalle und ehemalige Schule mit einer Anlage beheizen. Doch das ist zu teuer.

Crostwitz. So gewaltige Investitionen, wie beispielsweise der 1,6 Millionen Euro teure Kita-Neubau vor zwei Jahren, stehen in diesem Jahr in Crostwitz nicht im Plan. Trotzdem sind die für dieses Jahr geplanten Baumaßnahmen beachtlich.

Mit Mitteln des Konjunkturpaketes „Brücken in die Zukunft“, des sogenannten Investitionskraftstärkungsgesetzes von Bund und Land, sollen die Heizungen in der ehemaligen Schule und in der Mehrzweckhalle modernisiert werden. Ursprünglich, so Bürgermeister Marko Kliemann, wollte man beide Gebäude mit einer Wärmeleitung verbinden und den Gebäudekomplex mit einer zentralen Anlage beheizen. „Aber die Kosten dafür übersteigen die Möglichkeiten unserer Gemeinde. Deshalb bekommen die zwei Häuser jetzt je eine neue Heizung. Ein wenig Enttäuschung bleibt dennoch zurück. Denn mit nur einer zentralen Anlage hätte man laufende Kosten minimieren können, so das Gemeindeoberhaupt. Bleibt also nur die Variante mit zwei Anlagen. Dringend nötig ist die Erneuerung allemal. Beide haben schon über zwei Jahrzehnte auf dem Buckel. Einen plötzlichen Ausfall wolle die Verwaltung nicht riskieren, betont Marko Kliemann. Rund 65 000 Euro kostet das Projekt, rund 16 000 Euro sind Eigenmittel.

Straßenbau zwischen Horka und Crostwitz

Außerdem wird mit Zuschüssen aus dem Programm „Kommunaler Straßen- und Brückenbau“ die Straße zwischen Horka und Crostwitz in Ordnung gebracht. Dafür hat die Verwaltung die Zuschüsse von zwei Jahren gebündelt. Mit den rund 70 000 Euro soll der derzeit schlechteste Straßenabschnitt bis in die Ortslage Horka hinein saniert werden. Das Geld zu bündeln mache durchaus Sinn, erklärt der Bürgermeister. Die Gemeinde könne dann nämlich auch mal eine Straße am Stück bauen und nicht stückchenweise. „Man bezahlt die Planung nur einmal und muss auch die Baustelle nur einmal einrichten.“

Der wohl größte Brocken ist allerdings der Umbau der ehemaligen Schule zum Verwaltungs- und Kulturzentrum. Momentan steht die obere Etage des denkmalgeschützten Hauses noch leer. Künftig sollen in dem Haus nicht nur die Crostwitzer Gemeindeverwaltung untergebracht werden, es soll auch ein großer Versammlungsraum entstehen. Den kann dann nicht nur der Gemeinderat nutzen, sondern auch Vereine, wie beispielsweise die örtliche Laientheatergruppe oder die Blasmusikanten. Außerdem sollen die Domowina, die Stiftung für das sorbische Volk und der Sorbische Schulverein in dem Haus ein Domizil bekommen.

Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule liegen bei rund 260 000 Euro. Davon trägt die Gemeinde 70 000 Euro als Eigenanteil. Der Rest soll über Fördermittel aus dem EU-Programm Leader finanziert werden. Losgehen soll der Umbau, sobald der Landkreis sein Okay gegeben hat, so das Gemeindeoberhaupt. „Wir hoffen, dass die ersten Arbeiten in den Sommerferien erfolgen können.“ Das sei zwar recht sportlich, aber machbar. Die Fördermittel sind bewilligt, die weitere Planung und Bauüberwachung ist in Auftrag gegeben.

Derzeitiges Gemeindeamt wird nicht verkauft

Das Gebäude, in dem die Gemeindeverwaltung zurzeit noch residiert, wolle man nicht verkaufen, sondern behalten. So das einhellige Votum des Gemeinderates. Es sei zentral im Ort gelegen und könne dazu beitragen, dass sich kulturelles Leben auch dort etabliert. Noch stehe aber nicht genau fest, was aus dem Gebäude wird. Es gebe erste Ideen, „aber wir sind auch sehr offen für Anregungen aus der Bürgerschaft“, betont Marco Kliemann.

Mit all diesen Vorhaben ist die Crostwitzer Verwaltung eigentlich gut ausgelastet. Trotzdem arbeitet man auch schon für 2019 vor. Zwar liegt das nächste Internationale Folklorefestival noch in relativ weiter Ferne, doch die Vorbereitungsarbeiten haben natürlich schon längst begonnen. So ein besonderes Event braucht viel Vorlauf. Nur so wird es wieder zu genauso einem kulturellen Highlight wie in den vergangenen Jahren. „Das Festival ist schon ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Gemeinde“, weiß der Bürgermeister. Viele Fremde würden den Ortsnamen Crostwitz mit dem Musik- und Tanzfest verbinden. Acht Nationen von vier Kontinenten waren voriges Jahr in der kleinen sorbischen Gemeinde zu Gast. Tausende Besucher kamen, um sich an der Kultur der Völker zu freuen. Und weil nach dem Festival bekanntlich vor dem Festival ist, legen sich die Crostwitzer schon jetzt wieder mächtig ins Zeug. Schließlich wollen sie auch nächstes Jahr wieder gute Gastgeber für Hunderte Künstler aus aller Welt sein.

