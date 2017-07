Neue Heizungen für zwei Häuser

Die Gemeinde Cunewalde modernisiert jetzt in zwei kommunalen Gebäuden die Heizungsanlagen. Im Feuerwehrgerätehaus an der Gartenstraße in Weigsdorf-Köblitz haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Das berichtet Andrea Richter, die das Bauamt der Gemeindeverwaltung leitet. Die bisherige Ölheizung wird durch eine Gasheizung ersetzt. Außerdem ist vorgesehen, den Fußboden der Fahrzeughalle auszuwechseln. Der alte wird rausgebrochen und anschließend ein neuer eingebaut.

Finanzielle Unterstützung erhält Cunewalde für dieses Projekt aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. In den kommenden Jahren sollen mit dessen Hilfe Sanierungsarbeiten an und in weiteren Häusern erledigt werden. Dafür vorgesehen sind unter anderem das Gebäude am Sportzentrum 6, in dem eine Kegelbahn untergebracht ist, und das ehemalige Gemeindeamt an der Hauptstraße 124, in dem Büros vermietet werden.

Aktuell erfolgt auch im Haus des Gastes Blaue Kugel die Modernisierung der schadhaften Heizungsanlage. Dabei wird unter anderem der Heizkessel ausgetauscht. Die Arbeiten beginnen jetzt und sollen bis Ende August abgeschlossen sein. Dafür sind rund 50 000 Euro veranschlagt. 60 Prozent der Summe kommen aus einem Förderprogramm für den ländlichen Raum. (SZ/ks)

