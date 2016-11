Neue Heizung und Toiletten Die Stadt Bautzen investiert noch in diesem Jahr in drei Schulen.

In der Oberschule Gesundbrunnen werden alte Warmwasserleitungen ausgetauscht. © Uwe Soeder

Gleich in mehreren Schulen werden noch in diesem Jahr alte Heizungs- und Sanitäranlagen erneuert. Das teilte Jens Seiffert vom städtischen Hochbauamt im Bauausschuss am Montag mit. So sollen an der Gregor-Mättig-Grundschule und an der Oberschule Gesundbrunnen alte Warmwasserleitungen ausgetauscht werden. In der Jahnhalle werden verschlissene Heizkörper ersetzt. Zudem muss im Schillergymnasium der Hauswasseranschluss erneuert werden. Die Instandsetzungsarbeiten hat die Stadt im Paket ausgeschrieben. Beauftragt wurde die Sanitär- und Heizungsfirma Bahne aus Bautzen. Die Stadt investiert rund 76 000 Euro.

Ebenfalls noch in diesem Jahr wird im Haus 1 des Schiller-Gymnasiums gebaut. Weil in den Umkleideräumen der Turnhalle und in den Duschen im Kellergeschoss die Luft schlecht zirkuliert, soll hier eine Lüftungsanlage installiert werden. Beim Duschen habe sich in den Räumen stark die Feuchtigkeit niedergeschlagen, wogegen auch das Lüften über die Fenster nicht half, wie Seiffert erklärt. Um der Schimmelbildung vorzubeugen, hat sich die Verwaltung für die Lüftungsanlage entschieden. Die Baukosten liegen bei insgesamt rund 48 000 Euro. Die Fertigstellung ist im Februar geplant. (SZ/ma)

