Neue Heizung fürs Sportlerheim Zwei Wochen war die Anlage in Bretnig defekt. Die Stadt Großröhrsdorf besorgte elektrische Heizgeräte.

Die Heizungsmonteure sind am Sportlerheim angerückt. © Reiner Hanke

Bretnig. Mittwochmorgen rückten die Heizungs- und Sanitärmonteure am Sportlerheim in Bretnig endlich an. Die haben momentan nicht nur hier volles Programm. Die Kälte legt die Technik lahm: in den Rohren knirscht es, Heizungen streiken, dann ist Bibbern angesagt. Schon seit fast 14 Tagen ist die Heizung im Sportlerheim kaputt. Das kritisierte jetzt Stadtrat Reinhard Marz in der Sitzung des Gremiums: „Und das gerade bei so eisigen Temperaturen.“ Verbunden mit der Frage an die Stadtverwaltung, warum das so lange dauere. Weil es offenbar ein größerer Defekt ist. Der habe erst einmal untersucht und das Material beschafft werden müssen. Das sei ja nicht nur Verbrauchsmaterial, das am Lager ist. Ein Kostenvoranschlag sei nötig gewesen. Denn bis auf den Kessel müsse die Heizung ausgetauscht werden. Die Kosten für die Reparatur werden jetzt mit 5 000 Euro veranschlagt. Betroffen sind Mieter und die Gaststätte. Teilweise werde noch mit Ofen in dem Gebäude geheizt. Darüber hinaus habe die Stadt die Mieter mit Heizgeräten versorgt, um die Tage zu überbrücken, so Hauptamtsleiter Stefan Schneider, damit niemand im Kalten sitzen müsse. Die Warmwasserversorgung funktioniere ohnehin über Boiler.

Ob die Handwerker die Reparatur wegen des hohen Arbeitsdruckes am Donnerstag schaffen, war gestern noch unklar. Aber spätestens am Freitag sollte wieder wohlige Wärme einziehen. (SZ/ha)

zur Startseite