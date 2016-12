Neue Heizung für Kita Storchennest Für 80 000 Euro soll die Anlage erneuert werden. Die Kommune muss nur einen Bruchteil zahlen.

Die Kindertagesstätte „Storchennest“ in Lohmen soll bald eine neue Heizung bekommen. Das hat der Gemeinderat in einer seiner letzten Sitzungen beschlossen und bereits Fördermittel bestätigt bekommen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 80 000 Euro, etwa 5 500 Euro muss die Kommune selbst berappen. Laut Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) wurde das Ingenieurbüro FLG aus Braunsdorf bei Wilsdruff mit der Planung der Bauarbeiten beauftragt. Im Sommer 2017 soll es mit den Bauarbeiten losgehen, sodass pünktlich zur kalten Jahreszeit in der Kita wieder geheizt werden kann. Für den Kita-Betrieb sind durch die Bauarbeiten laut Bürgermeister Jörg Mildner keine Einschränkungen zu erwarten. Die Kita benötigt die neue Anlage, da die alte Heizung alt und verschlissen ist. Sie wurde zuletzt nach der Wende erneuert. (kk)

