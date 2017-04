Neue Heizung für die Turnhalle Neusalza-Spremberg gibt Geld aus für die energetische Sanierung des Gebäudes. Und spart am Ende dennoch.

Neusalza-Spremberg investiert die Turnhalle im Ort. © Matthias Weber

Neusalza-Spremberg baut an und in der Turn- und Festhalle. In der Halle sind die Decken und der Bühnenbereich gedämmt worden. Auch der außen am Gebäude angebrachte Treppenturm erhielt eine Wärmedämmung. Damit sollen Wärmeverluste weiter minimiert werden.

„Das wiederum ermöglicht es, die Erneuerung des Heizkessels eine Nummer kleiner zu realisieren“, berichtete Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU) den Stadträten in der März-Sitzung. Der alte Ölheizkessel hatte eine Leistung von 200 Kilowatt (kW) erbracht. Das sei völlig überdimensioniert gewesen, haben die Bauplaner festgestellt. Der neue Heizkessel hat jetzt eine Leistung von 100 kW. Das sei völlig ausreichend, habe das Planungsbüro festgestellt, informiert Lehmann. Außerdem wurden effiziente Deckenstrahlheizer in der Halle angebracht, die zugeschaltet werden können und nur im Bedarfsfall Wärme ausstrahlen. Auch das senkt die Kosten für die Beheizung der Halle.

Für bessere Wärmedämmung und mehr Sicherheit sorgen neue Eingangstüren an der Südseite der Festhalle. Im Inneren sind moderne, energieeffiziente Beleuchtungen auf LED-Basis eingebaut worden. Das spart Strom und schont die Stadtkasse. Im Außenbereich wurde der Zugang zum Sportgeräteraum mit einer neuen Pflasterfläche versehen. Neue Drainageleitungen am Giebel und am Kellerlichtgang sollen jetzt dafür sorgen, dass wenig Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen kann.

Für die energetische Sanierung der Turn- und Festhalle sind 68000 Euro Fördermittel bewilligt worden. Die Förderquote liegt hier bei 75 Prozent. Das heißt, dass die Stadt die restlichen 25 Prozent der Kosten aus Eigenmitteln bestreiten muss. Der Stadtrat bewilligte in seiner letzten Sitzung diese Eigenmittel – rund 22600 Euro – für die Sanierung. Im Haushaltsplan war dieses Geld bereits eingestellt.

