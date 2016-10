Neue Heizung für die Grundschule Das Team des Bauhofes hilft bei der Erneuerung mit. Ansonsten wäre der Umbau nicht finanzierbar gewesen.

Um Geld zu sparen, haben Mitarbeiter des Bauhofes den alten Heizkessel in der Grundschule am Lindenplatz ausgebaut. Das Schulgebäude bekommt eine neue Heizungsanlage. Die Erneuerung der Pumpen muss solange warten, bis dafür Geld da ist. Ein Zuschuss ist beantragt. Nach den Herbstferien soll die neue Heizung schon funktionieren. © Dietmar Thomas

Außer Notreparaturen ist in letzter Zeit nicht viel mehr möglich gewesen. „Seit sechs Jahren reden wir darüber, dass die Heizungsanlage in der Grundschule ausgetauscht werden muss“, sagte Bauamtsleiter Thomas Schröder in der Stadtratssitzung vergangene Woche. Da haben die Räte den Auftrag vergeben. Die Umsetzung passiert bereits.

Denn: In anderthalb Wochen geht der Schulbetrieb nach den Herbstferien wieder los. Dann soll die Anlage eigentlich schon reibungslos funktionieren. Für den Fall, dass sie das nicht tut oder der Hort für die Betreuung zwischendurch Wärme benötigt, hat die Kommune Vorsorge getroffen. „Bei schlechter Witterung setzen wir Heizgebläse ein“, informierte der Amtsleiter.

Die gute Nachricht ist, dass der Austausch der Heizung, welche seit Mitte der 1990er-Jahre im Einsatz ist und nicht mehr dem heutigen Standard entspricht, überhaupt in Angriff genommen werden kann. Die weniger gute ist, dass die Stadt Leisnig als Hauseigentümer bei dieser Investition Kompromisse eingehen muss – aus Kostengründen. Das erste Angebot (nur eines lag zur Submission vor) sah Kosten von mehr als 50 000 Euro vor. „Das ist viel mehr, als die Kostenschätzung ergeben hatte“, sagte der Amtsleiter. „In Bietergesprächen haben wir geschaut, was eingespart werden kann“, so Schröder. So sollen die Hocheffizenzpumpen erst nachträglich getauscht werden. Ein separater Förderantrag dafür ist auf dem Wege. Außerdem übernimmt das Team des Bauhofes gerade selbst die Demontage des alten Heizkessels. Auf diesem Weg konnten die Kosten um rund 6 000 Euro auf etwas mehr als 44 000 Euro gesenkt werden. „Trotzdem wird die neue Heizanlage eine effiziente sein“, versicherte Bürgermeister Tobias Goth (CDU).

Finanziert wird die Brennwertheizanlage, die nach Bedarf arbeitet, aus drei verschiedenen „Quellen“. Der Eigenanteil, den die Stadt aufbringen muss, kommt aus der Investitionspauschale, die die Kommune jedes Jahr zur Verfügung gestellt bekommt. Rund 10 000 Euro fließt aus dem Investkraftstärkungspaket. Außer diesem Fördergeld wird noch Geld aus dem Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren eingesetzt. Mit fast 30 000 Euro kommt daraus der größte Anteil.

