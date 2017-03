Neue Hausmusik auf altem Flügel Die Kirchgemeinde hat für die Jacobikirche das Instrument angeschafft. Am Sonnabend ist es zum ersten Mal zu hören.

Kantor Markus Häntzschel steht am neuen Flügel der Jacobikirche. „Neu“ ist aber nur auf den Ort bezogen, denn das Instrument ist rund 120 Jahre alt. © Jens Hoyer

Der neue Flügel in der Jacobikirche ist noch ein bisschen älter als die Kirche selbst. Gefertigt vor etwa 120 Jahren bei der Firma Fiedler in Leipzig ist er sozusagen in die Heimat zurückgekehrt. „Ein Klavierstimmer aus Bayern hat uns den Flügel als Ersatz für das abgespielte Klavier vermittelt“, sagte Kantor Markus Häntzschel. Nach dem Tod ihres Mannes habe eine Witwe das Instrument verkaufen wollen. Der Preis war ein Schnäppchen – 3000 Euro mit Transport. „Für so einen Preis bekommt man so ein Instrument sonst nicht“, sagte Häntzschel. Der Klang und die Lautstärke des Flügels seien jetzt der Größe des Raums angemessen. Das Instrument kann nicht nur für die Gestaltung der Gottesdienste genutzt werden, sondern auch für weitere Konzerte.

Im vergangenen Monat war der Flügel in Döbeln angekommen, an diesem Wochenende wird er eingeweiht. Und das gleich mit einer Premiere. Für Sonnabend lädt die evangelische Kirchgemeinde zum ersten Mal zu einem Hausmusiknachmittag in die Jacobikirche ein. „Dabei werden musikalische Talente der Kirchgemeinde auf vielfältige Weise den Zuhörern ihr Können zu Gehör bringen. So werden zum Beispiel Klavier, Flöten, Geigen und Cello von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gespielt“, sagte Häntzschel. Es sei ein Programm von einer reichlichen Stunde Länge zustande gekommen. Es soll nicht bei dieser einen Hausmusik bleiben. Häntzschel möchte die Veranstaltung gern weiterführen. „Es ist auch schön für die Gemeinde, einmal zu sehen, wer welches Instrument spielt.“ Musiziert werde in vielen Familien, sagte der Kantor.

Das Konzert beginnt am Sonnabend um 15 Uhr in der Jacobikirche. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann gleich mit zur Finanzierung des neuen Instruments beitragen. Am Ende der Hausmusik wird um eine Spende gebeten.

