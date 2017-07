Neue Hausärztin startet im Oktober in Hirschfelde Dr. Lacnakova wird in den Räumlichkeiten der jetzigen Arztpraxis von Dr. Ingolf Brückner arbeiten.

Symbolfoto © dpa-tmn

Hirschfelde. Die neue Hausärztin in Hirschfelde, Dr. Katarina Lacnakova, wird ab 1. Oktober als angestellte Ärztin praktizieren. Darüber informierte jetzt die Zittauer Ärztin Anett Scholz, bei der die Hausärztin angestellt sein wird. Die junge Kollegin ist Fachärztin für Innere Medizin und in Zukunft als Hausärztin in dem Zittauer Ortsteil tätig. Um ihr den Übergang aus dem stationären in den ambulanten Bereich zu erleichtern, arbeitet sie sich ab August in der Arztpraxis Scholz in Zittau ein.

In Hirschfelde wird Dr. Lacnakova zwar in den Räumlichkeiten der jetzigen Arztpraxis von Dr. Ingolf Brückner arbeiten, dessen Praxis aber nicht übernehmen. Es handelt sich um eine Zweigstelle der Zittauer Arztpraxis, betont Frau Scholz. Geöffnet hat die Hirschfelder Praxis ab Oktober immer Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr sowie Montag auch von 14 bis 16 Uhr. „Dr. Lacnakova wird auch Hausbesuche machen“, versichert Frau Scholz.

Interessierte Patienten können sich ab sofort unter 03583 512541 oder 035843 25205 anmelden. Anmeldungen können sowohl in Zittau als auch in Hirschfelde erfolgen, so Frau Scholz. (SZ/jl)

