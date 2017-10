Neue Haltestelle geht in Betrieb Ab Donnerstag halten die Straßenbahnen wieder vor Schloss Wackerbarth.

Am Haltepunkt werden noch letzte Arbeiten verrichtet. © Norbert Millauer

Nach rund zwei Monaten Bauzeit wird die neue Haltestelle „Schloss Wackerbarth“ am kommenden Donnerstag um 11 Uhr offiziell eingeweiht. Bisher konnten Fahrgäste der Straßenbahnlinie 4 dort nur in einer Richtung ein- und aussteigen. Das ist nun anders. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ließen zwei barrierefreie Bahnsteige direkt vor dem Eingang zum Staatsweingut bauen.

Die Straßenbahnen rollen schon in der Nacht zum Donnerstag wieder durch die Haltestelle, teilen die DVB mit. Ab 3.30 Uhr fahren die Trams wieder bis nach Coswig und Weinböhla. Während der Bauzeit seit Mitte August mussten die Fahrgäste ab Radebeul-West in Ersatzbusse umsteigen.

Zur offiziellen Einweihung des Haltepunktes am Donnerstagvormittag wollen die DVB erläutern, was sich dort alles geändert hat. So wurden die Haltestellen unter anderem mit neuen Sitzgelegenheiten und elektronischen Abfahrtstafeln ausgestattet. An der Finanzierung beteiligten sich der Freistaat Sachsen, die Stadt Radebeul und der Verkehrsverbund Oberelbe.

Außerdem soll erklärt werden, warum der Bau nicht ganz reibungslos verlaufen ist. Ursprünglich war geplant, dass die Trams schon ab 23. September wieder fahren können. Die Meißner Straße ist seit Mitte April stadteinwärts gesperrt. Bevor die Haltestelle umgebaut wurde, ließ die Stadt den Abwasserkanal sanieren und neue Trinkwasserleitungen verlegen.

