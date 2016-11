Neue Haltestelle am Sportplatz Lindenau frühestens 2018 Fahrgäste haben Schwierigkeiten beim Einsteigen. Obwohl hier nur niedrige Busse fahren.

Wer nicht gut laufen kann oder mit einem Kinderwagen unterwegs ist, bevorzugt flache Bordsteine. Die machen den Übergang vom Gehweg auf die Straße leichter. Es gibt aber eine Ausnahme: An Bushaltestellen erschweren niedrige Bordsteinkanten das Einsteigen, weil der Abstand zwischen Gehweg und Bus zu groß ist.

Dieses Problem kennen auch einige Fahrgäste, die regelmäßig am Haltepunkt Sportplatz Lindenau ein- und aussteigen. Der Bordstein sei dort zu flach, sagt Anwohner Arnold Krüger gegenüber der SZ. Vor allem für Rentner sei das ein Problem.

Die Haltestellen in Radebeul sind Eigentum der Stadt. Bisher sei der Haltepunkt noch nicht barrierefrei, teilt Stadtsprecherin Ute Leder mit. Zunächst würden Haltestellen in Naunhof verbessert. Der Haltepunkt Sportplatz Lindenau könnte 2018 oder 2019 umgebaut werden, vorausgesetzt im Haushalt werden dafür Mittel bereitgestellt, so Leder.

Die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM), die die Haltestelle bedient, setzt dort sogenannte Niederflurbusse ein, um den Abstand zum Bordstein so gering wie möglich zu halten. Wenn es erforderlich ist, können die Busfahrer die Busse zusätzlich absenken.

