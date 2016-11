Neue Haltestelle am Lessingplatz Am Freitag kann die neue Buswartehalle an der Weberallee erstmalig genutzt werden. Die Behelfshaltestelle wird entfernt.

Die Bushaltestelle am Lessingplatz bekommt einen großzügigen Fahrgastunterstand. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Im Zuge der Sanierung der Wallanlage Carl-Maria-von-Weber-Allee wurde an der Bushaltestelle Lessingplatz ein großzügiger Fahrgastunterstand geplant. Dieser geht am Freitag ab 9 Uhr in Betrieb, teilt die Stadtverwaltung mit. Gleichzeitig wird die Behelfshaltestelle entfernt.

Dieser Bushaltepunkt wird vor allem sehr stark durch den Schülerverkehr des Gymnasiums sowie von Besuchern des gegenüberliegenden Ärztehauses genutzt. Die Bushaltestelle dient auch als Ausstieg zum Stadtzentrum für Überlandbusse. Die geplanten Gesamtkosten für den Fahrgastunterstand betragen 25 500 Euro.

Schon 2015 beantragte die Stadt Zuwendungen dafür beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Es konnte ein Zuschuss von 75 Prozent der förderfähigen Kosten ausgereicht werden.

Die Sanierung der Wallanlage ist ebenfalls nahezu abgeschlossen. Noch muss der neue Geh-/Radweg zu Ende gepflastert werden. Mit diesem Abschnitt ist die Stadt weiter vorangekommen, die Promenade um den Stadtring wieder zu vervollständigen. Die Fortsetzung von der alten Kelterei bis zum Schloss wird erst 2018 erfolgen. (krü)

