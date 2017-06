Neue Hallengebühr hat Konsequenzen Der RSV muss nach dem Beschluss die Beiträge erhöhen. Die Kommune will damit erzieherische Wirkung erzielen.

Der RSV, hier bei Spiel gegen die SG Wurgwitz, muss nach dem Beschluss die Beiträge erhöhen. © Symbolbild/André Braun

Diejenigen, die in Roßwein sportlich unterwegs sind und dafür Hallen oder Plätze der Kommune nutzen, werden ihren Finanzplan für 2017 möglicherweise noch einmal umkrempeln. Denn anstatt eines Beitrags je Vereinsmitglied von bisher 30 Euro und Jahr für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder werden die Hallennutzungsgebühren künftig pro Einrichtung und genutzter Stunde bezahlt werden müssen.

Mit der Änderung der 2006 gefassten Satzung über die Nutzungsgebühren soll laut Hauptamtsleiterin Michaela Neubert erreicht werden, dass sich Vereine genau überlegen, welche Hallenzeiten sie wirklich benötigen. Denn im Moment sei es häufiger so, dass Gruppen Zeiten buchen, dann aber vor allem in den Übergangszeiten lieber draußen trainieren, weil das Wetter noch oder schon stimmt. Damit werden Zeiten blockiert, die andere vielleicht hätten nutzen wollen. Denn auch in Roßwein ist es so, dass moderne Hallen nach Schulschluss so gut genutzt sind, dass der eine oder andere Interessent weggeschickt oder auf weniger komfortable Räume vertröstet wird. Da könnte sich durch die Gebührenänderung eine Entspannung abzeichnen.

Eher unter Spannung steht der Vorstand des Roßweiner Sportvereins (RSV). Der hat nämlich schon neu kalkuliert, nachdem die Kommune die Vereine über die Neuregelung informiert hat. Unterm Strich wird die Hallennutzung die Sportler dieses Vereins 4 200 Euro mehr kosten als bisher. „Das heißt, wir werden die Mitgliedsbeiträge um 1,50 Euro für Kinder und zwei Euro für Erwachsene erhöhen müssen“, sagte Peter Krause vorm Beschluss der neuen Gebühren in der Ratssitzung.

Krause ist als Stadtrat (Die Linke) und Vize-Präsident des Roßweiner Sportvereins hin- und hergerissen. Auf der einen Seite sieht er die bisherige Blockade der Hallenzeiten durchaus als Problem. Auf der anderen Seite ist er sich unsicher, wie weit die Vereinsmitglieder mit der Beitragserhöhung mitgehen. „Wir werden sehen, welche Reaktionen wir bekommen“, sagte Krause. Der Verein sei froh über jeden, der sich fürs Sporttreiben interessiere und sich im Verein organisiere. 232 Kinder und 47 Jugendliche tun das in verschiedenen Abteilungen beim Roßweiner SV. Hinzu kommen noch einmal 241 aktive und 59 passive Mitglieder aus den Reihen der Erwachsenen. Von deren Beiträgen ist neben der Hallenbenutzung von jetzt 10 000 Euro auch der Unterhalt der Boxsporthalle zu finanzieren, was jedes Jahr ungefähr 5 000 Euro ausmacht.

Überall wird mehr verlangt

Um die Beitragserhöhung sieht Krause den Roßweiner SV nicht umhinkommen, „um den Verein nicht in seiner Existenz zu gefährden“, sagte der Vize-Präsident klipp und klar. Erhöhungen gebe es auch in anderen Bereichen. In der Runde wurde die Steigerung der an den Kreissportbund abzuführenden Beiträge genannt. „Das sind 25 Cent pro Mitglied im Jahr mehr.“ Die bezeichnete Krause im Vergleich zur neuen Hallennutzungsgebühr als Peanuts.

Stadtrat Steffen Zaspel (Wählervereinigung) strich heraus, dass die örtlichen Vereine mit einem Preisnachlass von 85 Prozent eine ordentliche Förderung erfahren. „Das ist eine große Leistung“, sagte er. Er findet die Beteiligung der Vereine „absolut in Ordnung“. In den Abteilungen liege nun die Verantwortung, den Hallenbedarf quartalsweise passgenauer zu kalkulieren.

Bedingungen sind besser geworden

Zaspel wies auch darauf hin, dass es sich bei der Satzung nicht um einen Schnellschuss handele. „Wir haben in den Ausschüssen mehrfach darüber diskutiert“, sagte er. Aus seiner Sicht könnte die neue Abrechnung durchaus gerechter sein. Das versuchte auch die Hauptamtsleiterin deutlich zu machen. Mit der Stadtsporthalle habe der Sport in dieser Einrichtung eine neue Qualität erreicht. Wer diese nutze, müsse auch mehr dafür ausgeben. Schlechter sind die Bedingungen beispielsweise in der Turnhalle der Grundschule. Dafür kostet die Hallenstunde dort auch weniger.

Stadtrat Bernd Handschack (CDU) sprach sich klar für die neuen Nutzungsgebühren aus. Immerhin gibt die Kommune jedes Jahr fast 180 000 Euro für Betriebskosten in den Sporteinrichtungen aus. „Und irgendwann sollten wir die Zuschüsse mal reduzieren können“, sagte er. Der Gleisberger, selbst Mitglied im Sportverein des Ortes, konnte sagen, dass seine Vereinskollegen mit den Bedingungen durchaus zufrieden sind. Dafür tun die Sportler mit Arbeitseinsätzen aber auch selbst sehr viel. Darüber hinaus würden sie sich noch einen Ausweichtrainingsplatz wünschen. Derzeit müssten sich schon fast zu viele Mannschaften einen Platz im Spiel- und Trainingsbetrieb teilen.

Letztlich beschlossen die Räte mit drei Enthaltungen und einer Gegenstimme die Satzung mit der Neuregelung der Nutzungsgebühr. Auch wenn es von Peter Krause keine Zustimmung gab, so kann er der Änderung wenigstens ein Gutes abgewinnen: „Zum ersten Mal können wir mit ganz konkreten Kosten für die einzelnen Sportstätten in die Planung gehen.“

