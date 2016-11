Neue Halle nutzt auch Großenhain Der Handelshof investiert in Riesa-Gröba 7,5 Millionen Euro. Das bringt neue Arbeitsplätze und ein breiteres Angebot.

Noch wächst neben den roten Hallen von Handelshof am Riesaer Stadtrand Unkraut – doch Geschäftsführer Steffen Währa hält schon die Pläne für eine neue Werkhalle in der Hand. Sie soll ab dem Frühjahr auf dem Areal zwischen B 182 und Elbe entstehen – genauso wie zehn neue Arbeitsplätze. © Sebastian Schultz

Unübersehbar stehen die roten Hallen am Ortseingang von Riesa. Wer aus Richtung Strehla kommt, kann die Gebäude des Unternehmens sehen. Der Handelshof lagert hier ein Sortiment von 25 000 Artikeln für Handwerker – von der kleinsten Schraube bis zum unförmigen Bewehrungsgitter. Bald bekommt das von einigen wegen seiner Farbe scherzhaft „Weihnachtsmannfabrik“ genannte Ensemble Zuwachs. „Wir wollen am Standort Wittenberger Straße siebeneinhalb Millionen Euro investieren“, sagt Geschäftsführer Steffen Währa. Davon wird man auch in Großenhain etwas spüren.

Momentan ist das Unternehmen dabei, den Bauantrag einzureichen. Läuft alles planmäßig, soll ab Frühjahr eine zehn Meter hohe Halle entstehen. Technisch betrachtet sind es sogar vier Hallen, die direkt aneinander gebaut werden. Jede ist 30 Meter breit und 66 Meter lang, so dass insgesamt eine Fläche von knapp 8 000 Quadratmetern entsteht. Umgeben wird das Ganze von einer umlaufenden Fahrspur, damit Lkw die neue Halle bequem beliefern können. Denn die Werkstücke, die dort ein- und ausgeladen werden, sind schon etwas schwerer. „Wir bauen ein Anarbeitungszentrum, in dem etwa Stahlträger und Profile bearbeitet werden können“, sagt Steffen Währa.

Da wird es eine große Anlage geben, in der die Werkstücke gestrahlt und anschließend mit einer Rostschutzfarbe versehen werden. Die kleinen Stahlkugeln, die man beim Strahlvorgang braucht, kommen übrigens von der anderen Elbseite – von Stahlwerk Ervin aus Glaubitz. In einer zweiten Anlage können die Stahlteile gesägt und gebohrt werden. „Allein die installierte Technik macht etwa drei Millionen Euro aus“, sagt der Geschäftsführer. Ziel der Investitionen sei es, den Service für die Kunden zu verbessern. Vom neuen Angebot dürften vor allem Metallbau- und Stahlbaufirmen profitieren. Und das auch im Großenhainer Abholmarkt, wie Marktleiter Oliver Umlauft im Gewerbegebiet Zschieschen bestätigt. „Wir wollen den Handwerkern Arbeitsschritte abnehmen, damit sie sich auf die Montage und die Erstellung des Materials für ihre Kunden konzentrieren können“, so Betriebswirt Währa. Bislang gibt es solche vorgearbeiteten Teile beim Handelshof nur in begrenztem Umfang. Dabei umfasst das verfügbare Sortiment an Baustoffen 60 000 Artikel – wenn man das Angebot der Partner der regionalen Handelshof-Gruppe mitzählt.

Zwischen den Standorten Riesa, Bitterfeld, Cottbus, Glauchau verkehren jede Nacht vier Lkw, um Ware auszutauschen. Sie treffen sich in Riesa – was ziemlich genau in der Mitte liegt. „Deshalb sind wir sehr auf eine ordentliche Straßenanbindung angewiesen“, sagt der 44-Jährige. Und damit meint er nicht nur den Ausbau der B 169 zur Autobahn, sondern auch die Anbindung seines Firmenareals in Gröba an die B 169 – über die Hafenbrücke und die Lauchhammerstraße. „Da bin ich gespannt, wie sich das mit der geplanten Erweiterung des Hafens entwickelt.“

Die eigene Entwicklung jedenfalls beurteilt der Geschäftsführer jedenfalls positiv. Mit der neuen Halle sollen zu den bereits am Standort beschäftigten 100 Mitarbeitern noch weitere zehn kommen, etwa Anlagenfahrer und Fachlageristen mit Metall-Kenntnissen.

Läuft mit dem Bau alles glatt, soll die neue Anlage nach einem Jahr Bauzeit Anfang 2018 in Betrieb gehen. Bislang ist das dafür vorgesehene Areal auf der gegenüberliegenden Seite des Wendeplatzes noch von Unkraut überwuchert. Ein Teil der Fläche wird als Crossbahn genutzt. Die Sportler müssen sich dann einen neuen Platz suchen, damit die letzte große Fläche des Gewerbegebiets dafür genutzt wird, wofür sie eigentlich vorgesehen ist.

Danach ist mit Erweiterungsflächen an der Stelle Schluss. „Wir könnten lediglich noch zwischen den vorhandenen Gebäuden etwas bauen“, sagt der gebürtige Mecklenburger, dessen Kollegen von Riesa aus im Dreischichtsystem ein Gebiet zwischen Torgau, Grimma, Plauen und Dresden betreuen. Nun bekommen die roten Blickfänger am Ortseingang aber erst einmal eine große Halle als neuen Nachbarn.

