Neue halbe Hunderter Frischekur für die wichtigste Banknote: Der überarbeitete 50-Euro-Schein soll Fälschern das Leben viel schwerer machen.

Der neue Fuffi trägt die Signatur von EZB-Boss Mario Draghi









Frankfurt.Es ist die mit Abstand wichtigste Banknote in der Euro-Zone. Ende vorigen Jahres waren 9,2 Milliarden 50-Euro-Scheine in Wert von 462 Milliarden Euro im Umlauf. Das ist fast die Hälfte aller 20,2 Milliarden Banknoten, wie Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele sagt. Am 4. April geht der neue Fünfziger in Umlauf, Geldautomaten und Kassen der Kreditinstitute werden mit dem Schein gefüllt.



Es wird die größte und umfangreichste Aktion bei der Einführung der neuen Europa-Banknoten-Serie, von denen seit Mai 2013 bereits der 5er, der 10er und der 20er ausgegeben wurden. Am Dienstag enthüllt Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), in den Euro-Doppeltürmen vor Journalisten offiziell den ersten neuen Fünfziger.



Allein die Bundesbank hat nach Angaben von Thiele 2,1 Milliarden Scheine drucken lassen. „Die Verteilung ist eine gewaltige logistische Aufgabe“, sagt er. Mit dem Druck der gigantischen Menge von 5,4 Milliarden Scheinen wurde vor einem Jahr in 17 Druckereien in der Euro-Zone begonnen. Seit Juli vorigen Jahres konnten Banken und Automatenhersteller den neuen Fünfziger leihen, um ihre Geräte umstellen zu können. Die Verteilung der Scheine erfolgt schließlich vor allem über Geldautomaten und die Kassenschalter von Banken und Sparkassen, die auch die alten Scheine einsammeln. Die bleiben weiterhin gültig.



Rund 5400 Tonnen bringen die 5,4 Milliarden neuen Fünfziger auf die Waage, nebeneinandergelegt würden sie eine Fläche von 58,2 Quadratkilometern bedecken. Das wären 8200 Fußballplätze oder die Fläche der Stadt Fürth.



Das Aussehen zum bisherigen Schein ändert sich nur wenig. „Design, wesentliche Bildelemente wie Tore und Brücken und die vorherrschende Farbe Braun bleiben in Anlehnung an die erste Banknotenserie erhalten, allerdings sind die Farben kräftiger“, sagt Thiele.



Wichtiger aber als die Zahl der gedruckten Scheine und das Design sind für Thiele und Draghi die verbesserten Sicherheitsmerkmale, die Fälschern das Leben erheblich schwerer machen sollen (siehe Grafik). Sie sind auch der Grund dafür, dass der neue Schein mit zehn Cent pro Stück in der Herstellung deutlich teurer ist als der alte, der sechs bis acht Cent gekostet hat.



Die erhöhte Sicherheit ist dringend erforderlich. 50000 gefälschte Fünfziger wurden 2016 allein in Deutschland eingesammelt, rund 3500 mehr als im Jahr zuvor. Das waren 60 Prozent aller sichergestellten Blüten. In der gesamten Eurozone stießen die Fahnder auf rund 294000 gefälschte Fünfziger, der Anteil an allen Blüten lag hier bei 43 Prozent. Dabei wurden gefälschte Fünfziger auch im Internet zum Verkauf angeboten und nach Erkenntnissen der Polizei mindestens 7200 verkauft. Die Fälscher wurden im Herbst 2016 ausfindig gemacht und Anfang Januar angeklagt.



Bis Ende 2018 sollen noch der neue 100- und der neue 200-Euro-Schein eingeführt werden. Die Ausgabe des Fünfhunderters wird Ende 2018 dagegen eingestellt. Er soll Kriminellen die Geschäfte erleichtert haben. Dann gibt es nur noch sechs statt sieben Stückelungen der Euro-Banknoten.

