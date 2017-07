Neue Häuser öffnen für Neugierige An der Blumenstraße in Neugersdorf sind neue Wohnungen entstanden. Etliche sind schon vergeben.

Die neu gebauten Mehrfamilienhäuser an der Blumenstraße in Neugersdorf sind fertiggestellt. Foto: Rafael Sampedro

Die neu gebauten Wohnhäuser an der Blumenstraße in Neugersdorf sind fertiggestellt. Bauherr Ernst Lieb stellt die Wohnungen jetzt bei einem Tag der offenen Tür vor. Am Sonnabend, von 10 bis 13 Uhr, können Interessierte und Neugierige die Häuser besichtigen. Baustart ist im Frühjahr 2016 gewesen. Zwei Dreigeschosser mit jeweils sechs Wohnungen sind in den vergangenen Monaten entstanden, dazu ein Garagenkomplex. Zwar gibt es auch viel Leerstand in der Stadt. Neue, moderne Wohnungen sind dennoch gefragt, sagte Bauherr Ernst Lieb gegenüber der SZ zum Baustart. Es habe bereits während der Bauphase viele Anfragen gegeben. Nach dem Abriss eines alten, einsturzgefährdeten Hauses auf dem Grundstück unmittelbar an der Hauptstraße wurde der Gebäudekomplex errichtet. Vorrangig sind die Wohneinheiten als Eigentumswohnungen gedacht, sieben sind aktuell bereits vergeben, sagt Bauherr Ernst Lieb.

Die restlichen Wohnungen können Interessenten nun beim Tag der offenen Tür besichtigen. „Wir zeigen komplett fertige und auch unfertige Wohnungen“, sagt Lieb. Wer also eine besondere Tapete oder bestimmte Türen wünscht, dann ließe sich das auch noch realisieren, so der Bauherr. Er hofft, dass auch einige rückkehrwillige Ex-Oberlausitzer, die jetzt auf Heimatbesuch zum Jacobimarkt sind, sich für die Wohnungen interessieren.

Tag der offenen Tür, Blumenstraße 1b und 1 c, Sonnabend, 29. Juli, von 10 bis 13 Uhr

