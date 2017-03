Neue Häuser für Familien In Bautzen gibt es gestiegenen Bedarf für goße Wohnungen. Der soll gedeckt werden.

Zwischen der Hegelstraße und der Thomas-Müntzer-Straße will die BWB Wohnungen bauen. © Uwe Soeder

Die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft (BWB) reagiert auf die gestiegene Nachfrage nach großen Wohnungen. Wie die BWB-Chefin Kirsten Schönherr berichtet, habe das städtische Unternehmen 2016 neues Bauland in der Stadt erworben. Das Grundstück befindet sich zwischen der Löbauer Straße, Hegelstraße, Niemöllerstraße und Thomas-Müntzer Straße, schräg gegenüber vom neuen Heizkraftwerk. „Es handelt sich um 8 500 Quadratmeter“, sagt Kirsten Schönherr. Auf der Fläche möchte die BWB demnächst Mehrfamilienhäuser errichten. Geplant seien familienfreundliche Drei- und Vier-Raum-Wohnungen, die zwischen 80 und 100 Quadratmeter groß sind.

In der Spreestadt hat das Interesse an geräumigen Wohnungen in den vergangenen Jahren zugenommen. Um Wohnraum für Familien zu schaffen, geht die BWB nicht allein den Weg des Neubaus, sondern passt bei der Modernisierung ihrer Häuser die Grundrisse den aktuellen Bedürfnissen an. Dabei werden kleine, nebeneinanderliegende Wohnungen zu großen zusammengelegt. So entstehen derzeit an der Fabrikstraße in zwei Mietshäusern aus den 30er-Jahren große Familienappartements. Insgesamt werden hier 5,2 Millionen Euro investiert. Die Hälfte der Bausumme kommt aus Fördertöpfen des Landes Sachsen und des Bundes. (SZ/ma)

