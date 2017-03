Neue Häuser am Kiesgrubenweg Der Stadtrat muss den Bebauungsplan noch beschließen. Dann gibt es auch gute Aussicht für den Umbau von Datschen.

Seit etwa 100 Jahren stehen am Kiesgrubenweg – er führt von der Sonnenleite zur Jägerhofstraße – Wohnhäuser. Nun soll dort noch weiter gebaut werden können. Wenn der Stadtrat dem Bebauungsplan Nr. 82 zustimmt, wie der Stadtentwicklungsausschuss es ihm empfiehlt. Dabei geht es darum, die schon vorhandene straßenbegleitende Bebauung im südwestlichen Teil des Kiesgrubenweges in nordöstliche Richtung, also Richtung Jägerhofstraße, weiterzuführen.

Vor etwa 40 Jahren war neben den Wohnbauten eine Siedlung von Wochenendhäusern entstanden. Mit gültigem B-Plan können die Datschen am Fuß des Hanges durch Wohnhäuser ersetzt werden. Außerdem wird es möglich, auch dort unmittelbar an der Straße Wohnhäuser zu bauen, wo sich bisher unbebaute Grundstücke befinden, die nicht in einem zu erhaltenden Biotop liegen. Zwei Anträge zum Bau jeweils eines Einfamilienhauses wurden bereits gestellt. Sie können positiv entschieden werden, so der Ausschuss.

Der Kiesgrubenweg soll als Mischverkehrsfläche erhalten bleiben. Für seinen Ausbau als Erschließungsstraße hat die Stadt allerdings derzeit kein Geld. (SZ/IL)

