Gut zu wissen Neue Häuser am Hang Ein Investor plant, auf einem Hektar Land Eigenheime zu bauen – wegen der Lage ein anspruchsvolles Vorhaben.

Auf diesem Luftbild ist links deutlich die große Ackerfläche in Obermeisa neben der B 101 zu erkennen. Ein Teil davon wird demnächst für den Häuserbau verwendet. Das gilt ebenso für die grüne Fläche zwischen dem Ackerland und der Straße zum Rothen Gut. Hier sollte schon vor einigen Jahren gebaut werden. © Claudia Hübschmann

Meißen. Die angenehme Stille dürfte nicht der Grund sein, wieso sich Familien für ein Heim zwischen Jahna- und Siedlerstraße entscheiden. Im Sekundentakt rauschen an der nahe gelegenen B 101 Autos vorbei. Aber der Lärm ist erträglich – zumal hinter geschlossenen Türen und Fenstern in den eigenen vier Wänden. Dafür hat man von der Siedlerhöhe aus einen schönen Blick auf die Albrechtsburg, fährt der Bus gleich um die Ecke und befinden sich viele Grünflächen im Wohnumfeld.

Deshalb spricht die Stadt bezogen auf das wachsende Wohngebiet von einer attraktiven Lage, die große Nachfrage vermuten lässt. Einem Bebauungsplan für das letzte freie, etwa 10 000 Quadratmeter große Baufeld, westlich der Siedler- bzw. Straße Zum Rothen Gut, wurde jetzt vom Stadtrat zugestimmt. Hier will der Investor Volker Reinhardt sechs zwei- bis dreigeschossige Häuser mit einem zurückliegenden Staffelgeschoss errichten lassen. Pro Haus sind sechs bis neun Wohneinheiten geplant. Die Vermarktung der Grundstücke übernimmt die Meißner Firma Herbold Consulting.

Chef Volker Herbold vermarktet schon seit mehreren Jahren Grundstücke in Obermeisa. So sollen im kommenden Jahr zwischen Siedlerstraße und „Zur Höhe“ drei weitere Grundstücke erschlossen werden.

„Ich bin in guten Gesprächen mit den Eigentümern. Sie kommen zum Teil aus den alten Bundesländern nach Meißen zurück oder aus Dresden, weil die Grundstückspreise in Meißen niedriger sind“, erzählt Volker Herbold. An der Ecke Jahnastraße/Siedlerstraße weist ein Schild auf sieben freie Grundstücke hin, die auf einem Grünstreifen neben der großen Ackerfläche zwischen B 101 und Siedlerstraße zu bebauen sind. Auch hier sei die Nachfrage gegeben, berichtet Herbold. Seit 2014 vermarktet er die 20 000 Quadratmeter große Fläche für den Investor. Einst gehörte sie zur inzwischen insolventen Meißner Wohnbau GmbH.

Bei dem letzten noch verfügbaren, halb so großen Baugrundstück, handele es sich um eine weitere Fläche – die sogenannte Siedlerhöhe. Das Besondere: Ein Teil der neuen Häuser wird auf einer momentan noch als Ackerland befindlichen Fläche in Hanglange gebaut. „Das ist schon ein sehr anspruchsvolles Projekt, aber absolut machbar“, sagt Volker Herbold. Im aktuellen Flächennutzungsplan ist der Standort schließlich auch als Wohnbaufläche ausgewiesen. Realisiert wurde das Vorhaben wegen der genannten Insolvenz bisher aber nicht. Das soll sich nun bald ändern. Er rechnet damit, sagt Herbold, dass Mitte Januar 2018 Baurecht erteilt werde. Rund drei Monate später könnte mit den ersten Häusern losgelegt werden. Die sechs Mehrfamilienhäuser im Penthouse-Stil werden über Sockelgeschoss und ausgebautes Dachgeschoss verfügen, außerdem sind Tiefgaragen geplant. Zwei Anfragen für Grundstücke gäbe es bereits.

Verglichen mit diesen Aussagen tritt Anne Dziallas aus dem Büro des Meißner Oberbürgermeisters etwas auf die Bremse: „Mit dem Satzungsbeschluss für diesen Bebauungsplan ist frühestens nach der Sommerpause 2018 zu rechnen“, teilt sie mit.

Die Grundstückspreise an der Siedlerhöhe dürften sich auf einem ähnlichen Niveau befinden, wie im weiter nördlich gelegenen Baugebiet Richtung Rothes Gut. Hier geht es bei 89 Euro pro Quadratmeter los.

Klar ist: Der derzeit hier zu beobachtende Trend zum neuen Eigenheim wird in den kommenden beiden Jahren andauern; ähnlich wie in den Wohngebieten am Stadtblick oder An der alten Ziegelei.

