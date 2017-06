Neue Grundschule kommt Der Stadtrat will beschließen, dass im Wohngebiet Niederauer Straße eine zweizügige Schule samt Turnhalle gebaut wird.

Weil die Schülerzahlen auch in den kommenden zehn Jahren steigen werden, will die Stadt eine vierte Grundschule bauen und selbst auch Träger sein. Favorisierter Standort ist die jetzige Wiese neben dem Bewegungsgarten Nassau, Ecke Aritaring/Leitmeritzer Bogen. Hier soll neben dem Schulgebäude auch eine Turnhalle entstehen. © Claudia Hübschmann

Dass es so viele Kinder in der Stadt gibt, dass neue Schulen gebaut werden müssen – wer hätte noch vor einigen wenigen Jahren daran gedacht? Wohl kaum jemand. Seit der Wende ging es steil nach unten mit den Schülerzahlen, Schulgebäude wurden abgebrochen – nicht nur auf dem Land. Nun hat sich das Blatt gewendet. Kürzlich beschloss der Stadtrat den Ausbau der Questenbergschule. Das ehrwürdige Gebäude wird nicht nur saniert und modernisiert, sondern auch erweitert. Statt zwei Klassen pro Grundschuljahrgang sollen es künftig drei sein.

Den Grund für diese Entwicklung nennt jetzt eine Vorlage für den Stadtrat in der kommenden Woche: „Aufgrund von stabilen Geburtenzahlen, durch die Aufnahme von Familien mit Migrationshintergrund, durch einen verstärkten Zuzug aus dem näheren und weiteren Umland sowie Meißens Rolle als Mittelzentrum steigen die Zahlen der Schulanfänger bereits im Schuljahr 2017/18 stark an.“ Schon in diesem müssen neun erste Klassen gebildet werden, im Schuljahr 2018/19 werden es wohl sogar zehn erste Klassen sein. „Dem steht eine Kapazität von acht Klassen pro Zug entgegen. Der Bedarf kann nur durch Einschränkungen innerhalb der bestehenden Grundschulen gedeckt werden, so zum Beispiel durch die Doppelnutzung von Räumen durch Schule und Hort.“ Laut Schulnetzplanung des Landkreises für die Stadt Meißen wird bis zum Schuljahr 2023/24 die Zahl der Regelklassen und die für Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwäche um ein Viertel steigen.

Deshalb steht in der Vorlage für den kommenden Stadtrat, dass im Wohngebiet Niederauer Straße eine zusätzliche zweizügige Grundschule gebaut werden soll. „Es ist vorgesehen, die neue Schule zum Schuljahr 2021/22, hilfsweise zum Schuljahr 2022/23 einzurichten.“ Damit hätte Meißen neben der Afra-, der Johannes- und Questenberg-Schule seine vierte Grundschule.

Und wo genau soll die neue Grundschule gebaut werden? In der Stadtratsvorlage ist das Gebiet zwischen der Niederauer Straße und dem Leitmeritzer Bogen angegeben. Im März war eine Arbeitsgruppe gebildet worden, die mögliche Standorte für die neue Grundschule untersuchen sollte. Dabei setzte sich der an der Niederauer Straße mit großem Vorsprung durch.

Mit einem Punktesystem wurden insgesamt 16 verschiedene Standortfaktoren wie die Lage im Einzugsgebiet der potenziellen Schüler, die Grundstücksgröße, die Lärmemission, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Sicherheit der Schulwege usw. usf. bewertet worden. Zudem wurde natürlich beschrieben, was die Schule zu bieten haben muss. Danach müssen für die geplanten 224 Schüler die vorgegebenen Flächen im Gebäude selbst dazu Pausen- und Sportfreiflächen sowie der Schulgarten bedacht werden, sodass ein Bedarf von 7 140 Quadratmetern errechnet wurde. Darin enthalten ist auch eine Einfeldturnhalle von 800 Quadratmetern Größe. Bis auf den möglichen Standort an der Querstraße, der nur auf 5 400 Quadratmeter kommt, erfüllen alle anderen die Flächenanforderungen. Sowohl die Niederauer Straße als auch der Platz der ehemaligen Gewichtheberhalle im Heiligen Grund als auch das Areal des ehemaligen Bowlingcenters Marocs.

Mit 74 Punkten kam der Standort Niederauer Straße mit deutlichem Abstand auf den ersten Platz. Die Querstraße (56), der Heilige Grund (51) und Marocs (49) folgen auf den weiteren Plätzen. Mit einer möglichen Grundschule soll auch das Wohngebiet Niederauer Straße aufgewertet werden.

Und wie geht es nun weiter? Am 21. Juni wird sich der Bauausschuss mit der möglichen vierten Grundschule in der Stadt beschäftigen. Er unterbreitet dem Stadtrat seinen Vorschlag für den Standort. Der Stadtrat wiederum könnte am 28. Juni Folgendes beschließen: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Schritte für die Genehmigung der Neuerrichtung einer Grundschule im Stadtgebiet einzuholen und Finanzierungsmöglichkeiten zu eruieren.“

Fakt ist, dass der Weg zum Bau und zur Eröffnung einer neuen Grundschule weit ist und steinig sein kann. Im schlimmsten Falle könnte der Landkreis als Träger der Schulnetzplanung die Genehmigung verweigern. Allerdings verweist Stadtsprecherin Katharina Reso darauf, dass die Bildungsagentur selbst erklärt hat, dass die prognostizierten steigenden Schülerzahlen in Meißen weder durch die vorhandenen Grundschulen noch durch die Erweiterung der Questenberg-Grundschule auf drei Klassenzüge aufgefangen werden können.

