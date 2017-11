Neue Grundschule für Pieschen

Vor allem die Pieschener profitieren in diesem Jahr von neuen Schulbauten. So wurde am Montagnachmittag die 147. Grundschule auf der Döbelner Straße offiziell eingeweiht. Die ersten 50 Erstklässler lernen zwar bereits seit August an der zweizügigen Bildungseinrichtung. In den vergangenen Monaten mussten aber noch Restarbeiten an dem Neubau erledigt werden. 20 Monate hat das Errichten gedauert, fast 11 Millionen Euro wurden investiert. Zunächst müssen sich die Grundschüler ihr Domizil noch mit älteren Kindern teilen.

Denn bis der Schulcampus an der Gehestraße fertiggestellt ist, werden auch die Schüler des Gymnasiums Pieschen und der 145. Oberschule dort unterrichtet. Alle drei Einrichtungen wurden erst in diesem Jahr gegründet. Ausreichend Platz ist auf der Döbelner Straße vorhanden. So besuchen im laufenden Schuljahr 175 Grund- und Oberschüler sowie Gymnasiasten das Gebäude. Perspektivisch können dort bis zu 200 Schüler lernen. (SZ/sh)

