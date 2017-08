Neue Grundschüler in Goldbach Sachsens Erstklässler haben an diesem Montag ihren ersten Schultag. Am Sonnabend gab’s zunächst die Zuckertüten.

Annastacia, Till und weitere 23 Mädchen und Jungen lernen ab heute in der ersten Klasse der Grundschule Goldbach. © Rocci Klein

112 Abc-Schützen gibt es in diesem Jahr an den drei Grundschulen der Stadt Bischofswerda. Mit 53 bzw. 34 Erstklässlern wurden an den Schulen Kirchstraße und Süd am Sonnabend jeweils zwei erste Klassen eingeschult. An der Goldbacher Schule lernen 25 Mädchen und Jungen in einer Klasse. Etwa die Hälfte von ihnen kommt aus den Bischofswerdaer Ortsteilen Goldbach, Großdrebnitz und Weickersdorf, die andere Hälfte aus Rammenau, sagte Schulleiter Uwe Barkow.

Begrüßt wurden die Erstklässler nicht nur mit Zuckertüten, sondern auch mit Programmen der älteren Schüler. Das gestalteten in Goldbach 40 Kinder, darunter auch Schüler, die ab diesem Jahr am Gymnasium oder der Oberschule lernen. (szo)

