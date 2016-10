Neue Gleise für Bahnen in der Innenstadt

Am Freitag beginnen die Dresdner Verkehrsbetriebe mit umfangreichen Arbeiten in der Innenstadt. Die Gleise am Dr.-Külz-Ring und der Wallstraße müssen ausgetauscht werden. Hier hatte es verschleißbedingte Schäden gegeben. Beispielsweise müssen gelockerte Entwässerungskästen für die Schienen befestigt werden. An der Weiche zur Einfahrt in die Schleife zur Marienstraße sind die Zungen zu erneuern. Die Trasse an der Station Prager Straße erhält eine neue Asphaltschicht. Die Verkehrsbetriebe investieren 100 000 Euro für die Reparaturarbeiten.

Gearbeitet wird bis zum frühen Montagmorgen. Bis dahin müssen die Bahnen auf eine Umleitung ausweichen. Die Linien 8 und 9 fahren zwischen Walpurgisstraße und Carolaplatz/Neustädter Markt über den Pirnaischen Platz und die Carolabrücke. Die Linie 11 fährt zwischen Walpurgisstraße und Ostra-Allee über Pirnaischer Platz, Carolabrücke, Neustädter Markt und Augustusbrücke. Die Linie 12 hält an der Wilsdruffer Straße. (SZ/acs)

zur Startseite