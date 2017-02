Neue Gespräche über Feuerwehr Die Wittgendorfer Kameraden sind ausgetreten, weil ihr Depot geschlossen werden soll. Doch das Thema ist damit noch nicht vom Tisch.

Das Feuerwehrdepot in Wittgendorf. © Thomas Eichler

Das letzte Wort im Streit mit den Wittgendorfern um ihre Feuerwehr ist noch nicht gesprochen. Wie Ortsbürgermeister Frank Härtelt (CDU) während der jüngsten Ortschaftsratssitzung sagte, wird das Thema bei der Beratung der Ortsbürgermeistern mit der Stadtverwaltung am 1. März angesprochen. Zudem will die CDU-Stadtratsfraktion, dessen Mitglied Härtelt ist, mit der Feuerwehrführung über den Fall sprechen. Auch hat Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) laut Härtelt angekündigt, alle ausgetretenen Kameraden nochmal anschreiben zu wollen.

Die Wittgendorfer Kameraden waren geschlossen aus der Feuerwehr ausgetreten. Auch der Ortsvorsteher hatte laut über seinen Rücktritt nachgedacht. Hintergrund ist der Ärger um das Feuerwehrdepot und ein Feuerwehrauto: Mit dem Bau des modernen Depots in Hirschfelde wurden die Wehren aus Wittgendorf, Dittelsdorf und Hirschfelde an dem neuen Standort zusammengelegt. Das nicht mehr den Vorschriften genügende Depot in Wittgendorf soll geschlossen werden. Doch die Wittgendorfer wurden – vermutlich auch wegen eines Streits um Dienstzeiten – nicht in Hirschfelde heimisch. Zudem verlegte die Stadt ein ihnen zum Transport versprochenes Auto nach Hirschfelde. (SZ/tm)

