Neue Gesichter für die Stadtwerke Löbaus Energieversorger sucht Fotomodels. Zum Tag der Sachsen gibt’s ein Casting.

Sitz der Löbauer Stadtwerke © SZ Thomas Eichler

Mit einer besonderen Aktion wollen die Löbauer Stadtwerke für sich und die Region Werbung machen. Der Wasser- und Energieversorger ist dafür auf der Suche nach Fotomodels. „Werden Sie der Werbestar der Stadtwerke Löbau“ lautet das Motto, unter dem der Fotowettbewerb steht.

Zum Tag der Sachsen, also vom 1. bis 3. September, können sich alle, die mitmachen und das neue Gesicht der Stadtwerke werden wollen, bewerben. Hinter der Fotoaktion steckt Kalkül. Die Stadtwerke wollen weg von aus der Werbung bekannten Hochglanzbildern. Laut Geschäftsführer Joachim Neumann sollen es keine sterilen Bilder, sondern Fotos von Menschen aus der Region für die Region werden. „Wir verstehen uns als regionales Unternehmen“, so Neumann. Das solle verdeutlicht werden. Wo es die Bilder dann zu sehen gibt, ist derzeit noch offen. Das müsse noch besprochen werden, so Neumann. (SZ)

