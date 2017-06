Neue Gesichter beim Stadtfest Am Wochenende wird in der Burgstadt Stolpen gefeiert. Die Besucher können sich auf einige neue Angebote freuen.

Richard Schmidt präsentiert erstmals seine Töpferwaren auf dem Stolpener Stadtfest. © Foto: privat

Töpfer Richard Schmidt aus Rennersdorf-Neudörfel präsentiert sich zum ersten Mal auf der Handwerkermeile beim Stadtfest in Stolpen am 10. und 11. Juni. Schon als Oberschüler hatte er Feste und Märkte in der Burgstadt mitgestaltet. Für das historische Stadtfest 2017 hat sich der junge Mann extra einen neuen Stand gebaut. Die Besucher können ihm bei der Arbeit an der Töpferscheibe über die Schulter schauen. Außerdem präsentiert er seine selbst getöpferten Produkte, die auch gekauft werden können. Doch auch sonst hat das Stadtfest noch einiges an Neuem zu bieten, sagt Annett Immel von der Tourist-Information, die Hauptorganisatorin. Da wäre zum Beispiel – passend zum diesjährigen Motto „Zar und Zimmermann“ – das Duo Kratschkowski. Die russischen Musiker wurden mehrfach mit Preisen und Urkunden ausgezeichnet. Auf ihren Instrumenten zaubern sie russische Romanzen und jiddischer Klezmer-Musik, klassische Kompositionen sowie zeitgenössische Musik. Erstmals in Stolpen dabei ist die „Genusswerkstatt“ aus Burkau mit ihren sächsischen Spezialitäten. Al Muchà bietet zudem Gaumenfreuden aus dem Orient. Neu ist auch „nekke“, an dem Stand gibt es Kindersachen aus Bio-Baumwolle und Accessoires.

