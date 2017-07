Neue Geschäfte für den Riesapark Der Betreiber führt Gespräche mit möglichen Mietern. Auch draußen soll sich etwas tun.

Das alte Logo auf dem Dach des Riesaparks könnte bald ausgedient haben, sagt Center-Manager Uwe Eigenbrod. Es ist nur eine von vielen Neuerungen, die in den nächsten Monaten anstehen. © Sebastian Schultz

Mehrere Zentimeter dick ist der Ordner auf Uwe Eigenbrods Schreibtisch. Über mehrere Wochen hat der Riesaer Centermanager in Riesa und Umgebung eine Umfrage durchführen lassen, mehr als 600 Menschen haben teilgenommen. Das Ergebnis liegt nun gesammelt vor: Seitenweise Statistiken, die zeigen sollen, wie bekannt das Einkaufszentrum an der Rostocker Straße ist und wer dort einkauft.

Mit dem Ergebnis ist der Centermanager zufrieden. „Das Urteil ist eigentlich durchgehend positiv.“ Und das, obwohl der Riesapark mittlerweile durchaus in die Jahre gekommen sei und den Kunden das durchaus auffalle. Das spiegle sich auch in den Wünschen wieder, die die Befragten geäußert haben: neue Sanitäranlagen, mehr Mall-Gestaltung, das seien beispielsweise immer wiederkehrende Verbesserungsvorschläge gewesen, sagt Uwe Eigenbrod. In der Richtung soll sich nun auch etwas tun.

Die Kundenbefragung sei sozusagen die Basis für alles. Einen frischen Anstrich im übertragenen Sinn soll auch das Äußere des Einkaufszentrums erhalten. Derzeit werde an einem neuen Logo gearbeitet. Einige Varianten liegen dem Centermanager schon vor: Das Rot und Gelb wird wohl grünen und blauen Farbtönen weichen. Farben, die laut Marktforschung der Zielgruppe eher zusagen. Die seien in Riesa relativ bodenständig und gefestigt, erklärt der Centermanager. Oder, anders ausgedrückt: „Klosterfrau Melissengeist verkauft sich hier besser als Red Bull.“

Den Kunden wird es freilich wichtiger sein, was sich im Inneren des Einkaufszentrums tut. Über kurz oder lang brauche der Riesapark unbedingt ein Kundenleitsystem, sagt Uwe Eigenbrod. „Die Kunden sollten schon bei der Parkplatzsuche wissen, wo sie ihren Wagen am besten abstellen, damit sie den kürzesten Weg zu einem bestimmten Geschäft haben.“ Derzeit könne es schon passieren, dass Kunden, die sich nicht so gut im Riesapark auskennen, auf der Suche nach dem richtigen Geschäft auf Umwegen durch das Center irren.

Auch das Angebot an Geschäften will Eigenbrod nun erweitern. Ein vielfach geäußerter Wunsch sei beispielsweise, dass eine Apotheke einzieht, sagt Uwe Eigenbrod. Darum hatte sich das Center einst schon einmal vergeblich bemüht. Mittlerweile sei aber der Gebietsschutz gelockert, sodass nun der Weg frei ist für einen zweiten Anlauf. Derzeit sei die zuständige Abteilung des Centerbetreibers bereits in Verhandlungen mit einem Interessenten. Auch das Gastronomie-Angebot soll ausgebaut werden, damit die Kunden länger im Riesapark verweilen. „Etwas mehr höherwertige Gastronomie kann sicher nicht schaden“, sagt Eigenbrod. Könnte er es sich aussuchen, würde der Centermanager außerdem gerne noch einen Optiker oder Hörgeräte-Akustiker in das Einkaufszentrum locken, gerne auch wieder eine Parfümerie, nachdem die alte den Riesapark verlassen hatte.

In diesem Punkt sind dem Betreiber des Centers aber vor allem bauliche Grenzen gesetzt. Denn die meisten der leerstehenden Ladenlokale seien mit rund 100 Quadratmetern relativ klein und lohnten sich deshalb für die großen überregionalen Ketten nicht. „Die sind meistens nur für regionale Anbieter zu besetzen.“ Eigenbrod gibt sich in diesem Punkt aber keiner Illusion hin: Ein gewisser Leerstand und eine Fluktuation der Geschäfte, das wird es immer geben. „Zehn Prozent Wechsel, das ist völlig normal. Es wäre ja auch grauenhaft, wenn Sie 20 Jahre lang das immer gleiche Angebot im Center hätten.“

