Neue Geräte fürs Solivital Das Radtraining in dem Sebnitzer Fitnessstudio wird verbessert. Als Nächstes gibt es neue Vorhaben für das Kindertobeland.

Die Ausstattung des Solivitals wird verbessert. © Steffen Unger

Sebnitz. Das Fitnessstudio im Sebnitzer Sport- und Freizeitzentrum Solivital bekommt neue Ergometer. Die Heimtrainer fürs Radtraining werden aus den USA angeliefert. Die städtischen Tourismusbetriebe warten schon seit einiger Zeit auf die bestellten Geräte, der Hersteller hatte Lieferschwierigkeiten, in diesen Tage sollen sie aber eintreffen. Im kommenden oder übernächsten Jahr steht dann aller Voraussicht nach eine neue Ausstattung für das Kindertobeland an. Die Klettergeräte für den Hallen-Spielplatz sind geleast, der Vertrag läuft 2019 aus. Die Herstellerfirma ist zudem nicht mehr am Markt. Das Tobeland wird also komplett neu eingerichtet, was den Anreiz für die Besucher erhöhen soll. (SZ/dis)

