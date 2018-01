Neue Gebühren und Investitionen Der Ver- und Entsorger VEW Bad Muskau ging ins neue Jahr mit einer neuen Preisstruktur.

Symbolfoto © dpa

Die Umstellung der Gebührenstruktur für Trink- und Abwasser durch die Ver- und Entsorgungswerke Bad Muskau GmbH (VEW) mit Beginn dieses Jahres verlief aus Sicht des Unternehmens reibungslos. „Es hat keine Probleme gegeben“, sagt VEW-Geschäftsführer Stephan Kaiser. Dazu hätten unter anderem auch Mieter-Informationen im Vorfeld beigetragen. Denn für sie ist die Grundgebühr gestiegen.

Rund ein Drittel der knapp 1 900 Wohnungen, die durch die VEW versorgt werden, befindet sich in Mehrfamilienhäusern. Im Vergleich zu den Besitzern von Ein- und Zweifamilienhäusern werden diese Mieter durch die Umstellung der Grundgebühr mehr belastet. Während bisher ein Eigenheimbesitzer die Jahresgrundgebühr für Trinkwasser von etwa 120 Euro alleine gezahlt hat, wurde diese Grundgebühr in Mehrfamilienhäusern durch alle Mieter geteilt. Mit der Einführung des sogenannten wohnungsbezogenen Maßstabes, wie zum Beispiel in Weißwasser oder Spremberg, werde damit ein Ungleichgewicht beseitigt, so Kaiser. „Der Grundgedanke war, etwas mehr Gerechtigkeit zu bringen.“

Preisniveau wie etwa 1995

Die zu zahlenden Gebühren für Trink- und Abwasser setzten sich aus Grund- und Arbeitspreis zusammen. Beim Arbeitspreis gibt es leichte Steigerungen. Der Kalkulationszeitraum läuft bis 2022. Die VEW sind angehalten, kostendeckende Gebühren zu erheben. Große Preissprünge gibt es nicht. In Summe werden die meisten Bewohner von Einfamilienhäusern entlastet. Für Bewohner von Zweifamilienhäusern ändert sich kaum etwas. Von den 928 Gebäuden in Bad Muskau sind 782 Ein- und Zweifamilienhäuser. Rückblickend auf über zwei Jahrzehnte hat sich für diesen großen Teil der VEW-Kunden kaum etwas geändert. „Wir sind im Preisniveau dort etwa genau so, wie wir es 1995 gewesen sind.“

Neue Preise bei Schlammentsorgung

Änderungen gibt es seit Anfang dieses Jahres auch in der Fäkalschlammentsorgung. Die Preise dafür sind gestiegen, weil sie nicht mehr die Kosten gedeckt haben. Die Abholung eines Kubikmeters aus einer Kleinkläranlage kostet jetzt nicht mehr 49,80 Euro, sondern 88,12 Euro. Im Vergleich zu Nutzern, die über die zentrale Anlage entsorgen, stünden Besitzer von Kleinkläranlagen aber nicht schlechter da, so Kaiser. Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Umrüstung auf vollbiologische Anlagen, muss nicht mehr so oft entsorgt werden. „87 Prozent haben einen größeren Entsorgungsrhythmus als ein Jahr“, so der VEW-Geschäftsführer. Geändert hat sich auch der Entsorger für dezentrale Anlagen. Die Abfuhr und Entsorgung übernimmt seit diesem Jahr die Stadtwerke Weißwasser GmbH. Grundstückseigentümer müssen mit ihr selbstständig die Termine und Abfuhrmengen abstimmen.

In diesem Jahr bestehen die VEW als Eigenbetrieb der Stadt Bad Muskau 25 Jahre. Gegründet 1993, waren vor allem die 1990er-Jahre sehr bewegte Jahre in der Geschichte. Grund sind große Investitionen. 1993 erfolgte die Modernisierung des Wasserwerkes. Drei Jahre später wurde die Kläranlage gebaut. Zudem ist in den 1990er-Jahren das Leitungssystem errichtet worden. Dort gibt es nun relativ wenig Erneuerungsbedarf. Jedoch werden bruchanfällige Asbest-Zement-Leitungen durch modere Rohre ersetzt. Die VEW hat zudem vor, den Trinkwasserbehälter in Bad Muskau fertig zu sanieren und die Ausrüstung in einem Speicherbecken der Kläranlage zu erneuern. Insgesamt sind für dieses Jahr Investitionen in Höhe von rund 250 000 Euro vorgesehen.

Und gefeiert werden soll natürlich auch – das 25-jährige Bestehen des Unternehmens. Das soll im September begangen werden, kündigt Stephan Kaiser an. Und schon am Faschingssamstag am 10. Februar nehmen die VEW ab 14 Uhr mit einem Wagen wieder am Umzug teil – passend zum Thema – die verrückten 1990er-Jahre.

zur Startseite