Neue Gebläse deutlich teurer In der Kläranlage wurde eine energieeffizientere Belüftung eingebaut. Die soll sich langfristig trotzdem rechnen.

Albrecht Hänel vom Abwasserzweckverband (AZV) „Untere Zschopau“ zeigt die beiden neuen Gebläse, die in den vergangenen Wochen in der Waldheimer Kläranlage eingebaut worden sind. Die Arbeiten haben sich um reichlich 20 000 Euro verteuert. © André Braun

Die neuen Gebläse in der Kläranlage in Waldheim sind eingebaut und laufen ohne Probleme. Das ist die gute Nachricht, die Ina Wagner, Geschäftsführerin des Abwasserzweckverbandes (AZV) „Untere Zschopau“, während der Verbandssitzung am Montag verkünden konnte. Allerdings ist die Erneuerung der Technik teurer geworden, als ursprünglich veranschlagt. Insgesamt mehr als 20 000 Euro muss der Verband zusätzlich aufbringen. Das erklärte sie am Dienstag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Denn der Verbandsvorsitzende Steffen Ernst gab zwar bekannt, dass es einen Eilentscheid über einen Nachtrag – sprich entstandene Zusatzkosten – gegeben hatte. Er nannte jedoch trotz öffentlicher Sitzung keine weiteren Details.

Ursprünglich hatte der Abwasserzweckverband die Kosten mit rund 74 000 Euro kalkuliert. Wie der Verbandsvorsitzende Ernst Anfang des Jahres sagte, gebe es Fördermittel in Höhe von 23 500 Euro. Den Einbau hat die wks Technik GmbH aus Dresden übernommen. „Die Ausrüstungsfirma hat einen Nachtrag in Höhe von rund 17 800 Euro eingereicht“, so Geschäftsführerin Ina Wagner. Grund dafür seien zusätzlich erforderliche Arbeiten am Prozessleitsystem sowie der Steuerung. Diese mussten im Vorfeld geplant werden. „Aus diesem Grund hat die Planung noch einmal rund 3 500 Euro mehr gekostet“, erklärt Ina Wagner den Zusammenhang.

Der Einbau der Gebläse war zwingend erforderlich. Die vier bis dahin vorhandenden liefen seit der Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2005 durchgängig 24 Stunden. Das hatte Verbandschef Ernst kürzlich bei einem Rundgang durch das Werk erzählt. Die vier Gebläse sind durch zwei neue, leistungsfähigere ersetzt worden.

Der Ausbau erfolgte bei laufendem Betrieb. Ina Wagner erklärte: „Es wurde alles demontiert, was nicht mehr gebraucht wurde. Es handelte sich um einen Austausch von Baugruppen.“ Der Umbau bei laufendem Betrieb war erforderlich, um den Sauerstoffgehalt im Becken konstant zu halten. Das ist wichtig, damit die Bakterien, die das Wasser letzten Endes klären, überleben und optimale Bedingungen vorfinden. In den beiden Schalträumen musste die entsprechende Steuerungstechnik neu eingestellt werden.

Die Investition erfolgte nicht nur, weil die Anlagen bereits zwölf Jahre im Dauerbetrieb sind. Sondern dank der modernen Technik kann Energie eingespart werden. Geschäftsführerin Ina Wagner sprach kürzlich von bis zu 45 Tonnen Kohlenstoffdioxid jährlich. Das entspreche einer Energieeinsparung von etwa 15 Prozent. Das Fördergeld hat die Sächsische Aufbaubank zur Verfügung gestellt. Und zwar auf Anraten der Sächsischen Energieagentur, kurz Saena GmbH. „Saena ist für die Beratung zuständig und dient ebenso der Weiterbildung von Mitarbeitern verschiedener Institutionen hinsichtlich der Verbesserung der Energieeffizienz für Kommunen, private Haushalte und Unternehmen“, erklärte AZV-Chefin Ina Wagner.

zur Startseite