Neue Garagen in Sebnitz geplant

© Symbolbild/Steffen Unger

Sebnitz. Die Anwohner des Dr.-Hanns-Georgi-Weges und umliegender Straßen in Sebnitz könnten in Zukunft neue Unterstellmöglichkeiten für ihre Fahrzeuge erhalten. Ein Sebnitzer hat die rund 2 000 Quadratmeter Land am hinteren Ende des Georgi-Weges gekauft und möchte dort Garagen zur Vermietung errichten. Das geht aus dem jüngsten Stadtratsbeschluss zum Verkauf der Flächen hervor. Auf den beiden Grundstücken mit den Hausnummern Dr.-Hanns-Georgi-Weg 12 und 14 standen früher Häuser, welche abgerissen wurden. (SZ/dis)

zur Startseite