Neue Garage für die Feuerwehr Gibt es Fördergeld, bekommen zwei Fahrzeuge der Ostrauer Wehr einen Platz im Trockenen. Das ist dafür der dritte Anlauf.

Das Feuerwehrgerätehaus Ostrau wurde vor etwa zehn Jahren erweitert und saniert. Nun passen zwei Fahrzeuge nicht mehr hinein. © André Braun

Daran, dass die Ostrauer Ortsfeuerwehr zwei Garagenplätze für das Einsatzleitfahrzeug und den Mannschaftswagen benötigt, gibt es keinen Zweifel. Deshalb stimmten die Räte auch dem Anbau einer Garage an das Feuerwehrdepot zu. 35 000 Euro der Kosten sollten über das Fördermittelprogramm „Brücken in die Zukunft“ finanziert werden. Die Gemeinde rechnete mit einem Eigenanteil in Höhe von 37 000 Euro, da sich die geschätzten Gesamtkosten auf 72 000 Euro beliefen – so sah es die Planung Anfang Januar vor.

Bei der Voruntersuchung wurden Probleme mit dem Baugrund festgestellt, da er sich in der Jahna-Aue befindet. Das Fundament hätte sehr aufwendig mit einer Bohrpfahlgründung hergestellt werden müssen. Damit hätten sich die Baukosten verdoppelt. Veranschlagt waren 150 000 Euro (DA berichtete). Das Vorhaben wurde vorerst auf Eis gelegt. Die 35 000 Fördergeld gingen der Gemeinde und der Wehr nicht verloren. Sie werden mit für den Kauf eines neues Tanklöschfahrzeug für die Ostrauer genutzt. Das soll statt bisher 260 000 Euro nun 300 000 Euro kosten.

Nun gibt es eine andere technische Lösung, zwei Garagenstellplätze für das Einsatzleitfahrzeug und den Mannschaftswagen zu schaffen. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) stellte zur Ratssitzung die neue Planung vor. Damit handelt es sich um eine sogenannte Betonkomplettschale, durch die der schwierige Untergrund abgefangen werden könne. Ein Bau in die Tiefe sei nicht vorgesehen, so Schilling. Die Garage bekommt ein Rolltor und die notwendige Elektrik. Eine Heizung sei nicht notwendig und deshalb auch nicht vorgesehen, sagte der Bürgermeister. Die Garage werde entsprechend den Anforderungen der Feuerwehr gebaut. Entstehen soll sie dort, wo zurzeit bei Festen gegrillt wird.

Da die ursprüngliche Förderung für den Kauf des neuen Feuerwehrfahrzeuges verwendet wird, will die Gemeinde eine finanzielle Unterstützung für den Anbau bei der Fachförderung für das Feuerwehrwesen beim Landkreis beantragen. Dafür sind ein Bauantrag und eine gemeindewirtschaftliche Stellungnahme, das Ostrau den Eigenanteil aufbringen kann, notwendig. Die Verwaltung muss nachweisen, dass sie das Geld in den Haushalt für das Jahr 2018 einstellt. Das sind bei Gesamtkosten in Höhe von 73 500 Euro immerhin knapp 40 000 Euro. „Wenn wir die Förderung bekommen, können wir im nächsten Jahr bauen“, so Dirk Schilling. Damit erfülle die Kommune auch eine Forderung der Unfallversicherung. Denn so wie die Fahrzeuge zurzeit untergestellt sind, sei es nicht erlaubt, sagte der Bürgermeister.

Nicht alle Räte waren vom Vorhaben überzeugt. Zu ihnen gehörte Ralf Voigt. „Über Jahre wurde das Abstellen der beiden Fahrzeuge so gehandhabt. Ich sehe die Dringlichkeit nicht ein“, sagte der Gemeinderat. Torsten Boin wollte wissen, ob geprüft worden sei, ob das neue Feuerwehrfahrzeug in die Garage passe und ob es nicht sinnvoll sei ein neues Feuerwehrdepot zu bauen, das den Ansprüchen genüge. Denn mit dem Anbau der Garage sei der Platz für Erweiterungen erschöpft. Der Schrebitzer Ortschaftsrat Dirk Petermann hätte gern den Vergleich der Kosten, die für die Errichtung einer Leichtbauhalle anfallen, und Gemeinderätin Regina Hlozek stellte die Kosten für „die kleine Hütte“ mit drei Wänden und einem Dach infrage.

