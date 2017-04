Neue Fußwege in Langebrück Noch einen Monat müssen sich die Anwohner gedulden.

In der Forststraße in Langebrück wird Pflaster verlegt. © Thorsten Eckert

Wie mit dem Lineal gezogen: Mitarbeiter der Firma DGS Dresdner Gleis- und Straßenbau sind derzeit dabei, an der Forststraße in Langebrück neue Bordsteine zu setzen. Anschließend wird der Gehweg zwischen Dresdner Straße und Weißiger Straße mit Naturstein und Betonpflaster befestigt. Die Arbeiten dauern nach Angaben der Stadtverwaltung noch bis Mittwoch, den 24. Mai, an. Anlieger erreichen auch während der Bauzeit ihre Grundstücke. Die Forststraße in Richtung Weißiger Straße ist als Einbahnstraße eingerichtet. Der Gegenverkehr wird umgeleitet. Die Kosten des Projektes betragen 40 000 Euro. Stadt und Ortschaft hatten vor einigen Jahren damit begonnen, die Fußwege zu erneuern. Ziel ist es, sie nach und nach im gesamten Ortszentrum zu sanieren.

