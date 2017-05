Neue Fußballtore für Max und Mika Am 16. Juni wollen Weißwassers Kitas mit der Welpenliga ins Guinness-Buch der Rekorde. Die SZ stellt Teilnehmer am Turnier vor.

Grün ist die Hoffnung: die Kicker der Kita Knirpsenland Gablenz. © G. Paulig

Neue Fußballtore stehen auf dem Gelände der Gablenzer Kita „Knirpsenland“. Die Häschengruppe der Einrichtung ist in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in der Welpenliga dabei. Die neuen Tore – sie wurden vom Zampergeld der Kinder angeschafft – verbessern das Training. Vorher wurde auf dem Spielplatz oder im kleinen angrenzenden Park Fußball gespielt.

Gemeinsam mit ihrer Erzieherin Margit Szuminski wollen die Häschen vor allem Spaß am Sport. Auch andere Kinder kennenzulernen, finden sie toll. Unterstützt werden sie dabei immer von den Eltern sowie Omas und Opas. Sie helfen beim Umziehen und feuern die Kicker lautstark an. Aber die Kinder pushen sich auch selbst nach vorn, wenn es mal nicht so läuft. Ihr Schlachtruf „Wie heißen wir? – Die Gablenzer Häschen“ kommt schon richtig laut über ihre Lippen.

Zur Zeit stehen 15 Kinder aus der Vorschulgruppe in der Mannschaft. Trainiert wird unter anderem mit dem Papa von Hannes Jöhling, welcher dazu extra in der Kita vorbeikommt. Aufgrund der nicht unerheblichen Kosten ist derzeit ein Üben im Weißwasseraner Turnerheim nicht möglich. Zu den Turnieren werden die kleinen Sportler vom Fahrdienst Kunze gefahren, wofür sie sehr dankbar sind. Von der Firma Elektro Krüger gab es sogar eine neue Ausrüstung gratis. Auch wenn sie nicht auf dem Platz stehen, finden die Kinder Bewegung genial. So kommt zum Beispiel Anke Weise in den Kindergarten, um mit den Kleinen zu tanzen. Viele Kinder gehen zusätzlich noch Schwimmen oder Reiten.

Für das Turnier im Juni hoffen die Welpenkicker, dass die beiden Torhüter Max und Mika den Ball nicht zu oft aus dem eigenen Netz holen müssen und der ein oder andere Sieg gefeiert werden kann.

