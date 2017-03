Neue Frische für Herrnhuts Ortsteile In Berthelsdorf, Rennersdorf und Ruppersdorf starten aktuell mehrere Bauprojekte. Sie bringen kleine Einschränkungen.

Frank Krems mischt einen Chemiecocktail für das Trockenlegen der Wände. Er und seine Kollegen von der Firma Richter aus dem Oberland arbeiten gerade am neuen Abschiedsraum in der Alten Schule, der einen neuen Zugang bekommt. © Matthias Weber

Herrnhut. Frank Krems mischt die Chemie zusammen. Der Mitarbeiter der Firma Richter aus Ebersbach-Neugersdorf soll mit seinen Kollegen dafür sorgen, dass der künftige Abschiedsraum in der Alten Schule in Berthelsdorf so schnell keine nassen Füße kriegt: Eine Schicht, die Feuchtigkeit aufhalten soll, spritzen die Bauarbeiter in kleine Löcher, die über dem Fußboden in die Wand gebohrt sind. Sein Kollege Harald Sägner erinnert sich derweil an früher: „Ich bin hier in die Schule gegangen und das war der Musikraum der Schule“, erklärt er. Bald soll das Zimmer aber ein würdiger Abschiedsraum sein – mit einem separaten, neuen Zugang für die Trauergäste.

Die Alte Schule in Berthelsdorf wird auch in den kommenden Wochen noch viele Bauarbeiter aus- und eingehen sehen. Fast 360 000 Euro investiert die Stadt in die Sanierungsarbeiten, die abgesehen vom Abschiedsraum auch eine Putzerneuerung und -aufbesserung sowie ein neues Dach mit sich bringen. „Im besten Fall sind wir zu den Jubiläumsfeierlichkeiten fertig“, visiert Bauamtsleiterin Ute Hähnel die Festwoche vom 6. bis 13. August an. Denn, dass die Alte Schule für die Berthelsdorfer wichtig ist, steht außer Frage: Trotz Bauarbeiten ist das Gebäude derzeit beileibe nicht leer. Am 1. April wird die Kreativgruppe hier zum Auftakt des Festjahres zudem ihre Jubiläums-Schau „Zeugnisse einer bewegenden Geschichte“ eröffnen.

Günter John, früherer Bürgermeister und Mitstreiter bei den Kreativen, ist generell froh, dass die Alte Schule saniert wird: „Das Haus wird stark genutzt“, sagt er und zählt von der Bibliothek über die Gymnastikgruppe bis zu Musikschule, Hort und Kita auch die Senioren oder den Faschingsclub auf. Und auch das Stadtamt hat hier seine Außenstelle. Dass den Berthelsdorfern ihre Alte Schule wichtig ist, war schon bei den Fusionsverhandlungen mit Herrnhut und sogar im Kommunalwahlkampf deutlich zu spüren.

Doch die Schule ist nicht die einzige Baustelle, wo dieser Tage eifrig gewerkelt wird oder bald der Startschuss fällt:

Feuerwehr Rennersdorf: Gleich in der Nachbarschaft, in Rennersdorf, wird bereits seit einigen Wochen das Feuerwehrgerätehaus umgebaut und saniert. Dabei wird kaum ein Stein auf dem anderen bleiben – von den Umkleideräumen bis zur Fahrzeughalle sind Veränderungen geplant, ein Erweiterungsbau mit Schulungsraum und Küche wird sich künftig an das bisherige Gebäude anschließen. 512 000 Euro sind für das Projekt insgesamt eingeplant. Bauamtsleiterin Ute Hähnel hofft, dass man mit dem Geld auskommen kann, denn bei manchen Aufträgen ist eine Kostenerhöhung nötig. Ein Großteil der Gelder – knapp 400 000 Euro – kommt über ein spezielles deutsch-tschechisches Förderprogramm: „Vier Städte retten über die Grenze“ heißt das Projekt und neben Herrnhut sind Zittau auf deutscher Seite und im Nachbarland Liberec und Hradek dabei.

Trauerhalle Rennersdorf: Mitte April werden die Sanierungsarbeiten an der Rennersdorfer Trauerhalle beginnen. Für insgesamt 30 000 Euro wird das Dach repariert und erhält das Haus neuen Fassadenputz. Auch im Inneren stehen Malerarbeiten und die Erneuerung des Fußbodens an. In diesem Fall finanziert die Stadt die Arbeiten zu 75 Prozent aus dem Investitionsprogramm des Freistaates „Brücken in die Zukunft“. Mitte Juni sollen die Arbeiten an der Trauerhalle planmäßig beendet sein und allen Anwohnern ein Abschiednehmen in Würde ermöglichen.

Zwei Brückenneubauten werden im April starten und für die unmittelbaren Anwohner kleinere Umwege nötig machen: So soll Mitte April bis Ende August die Brücke über das Berthelsdorfer Wasser an der Hauptstraße 42 erneuert werden. Die vom 2013er Hochwasser beschädigte Brücke wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Dabei wird auch der Durchfluss unter der Brücke um 50 Zentimeter erweitert, sodass im Ernstfall die Brücke in Berthelsdorf nicht so schnell zum Hindernis im Fluss wird.

Abgerissen und neu gebaut wird auch in Ruppersdorf am Bachweg. Hier gilt deshalb vom 24. April bis 1. September eine Vollsperrung. Neben der Erneuerung der Brücke selbst, die aus Stahlbeton-Fertigteilen entstehen wird, ist nach Angaben von Bauamtsleiterin Ute Hähnel zudem vorgesehen, die nahe gelegene, defekte Anstaumöglichkeit am Fluss zu beseitigen.

