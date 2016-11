Neue Friedensrichterin gewählt Regine Wolff nimmt sich künftig den Ottendorfer Streitereien an. Doch noch ist ihre Wahl nicht endgültig amtlich.

Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla hat eine neue Friedensrichterin. Denn der Gemeinderat hat am Montagabend in seiner Sitzung Regine Wolff einstimmig gewählt. Die 52-Jährige ist gebürtige Ottendorferin, wuchs in der Großgemeinde auf. Sie ist Diplom-Pädagogin und war unter anderem als Deutsch- und Kunstlehrerin tätig. Mittlerweile ist sie viel im Auftrag der Sächsischen Bildungsagentur unterwegs, unterstützt Schulen und Lehrer bei alltäglichen Problemen. „Ein wichtiges Thema ist dabei immer Kommunikation“, berichtet Regine Wolff. Deshalb sei bei ihr auch die Idee gewachsen, das Amt der Friedensrichterin in Ottendorf-Okrilla zu übernehmen und ihre Fähigkeiten in diese ehrenamtliche Arbeit einfließen zu lassen. „Wenn ich ihnen nütze, dann trete ich das Amt gerne an“, erklärte die Diplom-Pädagogin am Montagabend. Der Gemeinderat hatte natürlich nichts gegen die engagierte Frau einzuwenden, sodass sie Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) mit einem Blumenstrauß in ihrem neuen Amt begrüßen konnte. „Ich wünsche ihnen eine ruhige Amtszeit und dass sich die Bürger nicht allzu oft streiten. Und wenn doch, dass sie den Streit schnell schlichten können“, so der Bürgermeister.

Wahl noch nicht amtlich

Die Wahl einer neuen Friedensrichterin war notwendig geworden, da die Amtszeit von Eckhard Ulrich und seiner Stellvertreterin in diesem Jahr ausläuft. Beide wollten sich auch nicht erneut zur Wahl stellen. Bis zum 30. September hatten sich deshalb bei der Gemeindeverwaltung zwei Bürger für das Ehrenamt beworben. Einer der Kandidaten musste dann aber aufgrund eines Umzuges seine Bewerbung zurückziehen, gab das Ottendorfer Hauptamt bekannt. Doch noch ist die Wahl von Regine Wolff nicht amtlich. Denn zuvor muss das Ergebnis noch vom Vorstand des Amtsgerichtes bestätigt und die neue Friedensrichterin dann noch formal berufen und vereidigt werden. Deswegen leitet am kommenden Dienstag, den 15. November auch nach wie vor Eckhard Ulrich die nächste Sprechstunde des Friedensrichters. Sie beginnt wie gewohnt 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses. (ste)

