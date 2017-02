Neue Freunde in Polen Anfang Februar war die erste Delegation da – der Gegenbesuch nahe Breslau folgt im März.

Blick auf Großharthau © Archivfoto: Steffen Unger

Gute Freunde hat man nie genug. Die Gemeinde Großharthau jedenfalls steht einer neuen Partnerschaft mit der polnischen Gemeinde Malczyce sehr aufgeschlossen gegenüber. „Mitarbeiter der Verwaltung kamen vor einiger Zeit auf uns zu und fragten an, ob wir Interesse an einer offiziellen Partnerschaft hätten“, so Bürgermeister Jens Krauße. Die Polen hatten Großharthau ausgewählt, da beide Orte ähnlich groß und an einer Bahnstrecke liegen.

Anfang Februar kam eine Delegation aus Polen zu einem ersten Kennenlernen her. „Die Chemie stimmte, die Polen sprechen sehr gut Deutsch“, so Krauße. Im März solle der Gegenbesuch der Großharthauer in die Gemeinde nahe Breslau folgen. „Wir erhoffen uns von einer möglichen Verbindung neue Kontakte und Fördermöglichkeiten über grenzübergreifende Projekte“, so Krauße. Die bereits bestehende sehr freundschaftliche Partnerschaft mit der Gemeinde Schwieberdingen bei Stuttgart bestehe natürlich fort. (cm)

