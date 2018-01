Neue Fotografieausstellung in der Stadtbibliothek

Radebeul. Besucher der Stadtbibliothek im Kulturbahnhof in Radebeul-Ost können eine neue Ausstellung besichtigen. Gezeigt werden Fotografien aus dem langen hobbyfotografischen Leben des Dresdners Joachim Brückner. Zur Ausstellung gehört unter anderem die Serie „Junge Künstlerin und ihr Atelier“, eine Bildstrecke über eine Tanzperformance der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Außerdem ein Fotoabenteuer in einer stillgelegten Papierfabrik in Hohenofen.

Joachim Brückner trat 1978 dem Dresdner Fotoclub Exakta bei. Bei nationalen Fotowettbewerben holte er Preise. Seine Bilder können noch bis zum 16. März in der Bibliothek besichtigt werden, zu den regulären Öffnungszeiten Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 19 Uhr.

Organisiert wurde die Ausstellung vom Kulturverein Stadtbibliothek Radebeul e.V. Der Verein setzt sich ein für eine aktive Leseförderung durch ein vielfältiges Angebot an Autorenlesungen, Vorträgen, Gesprächsrunden, Porträts, Ausstellungen und Kinoveranstaltungen. Regelmäßig organisiert der Verein Literaturgespräche und ein Literaturkino. (SZ/nis)

