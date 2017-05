Neue Fördertöpfe sorgen für Entlastung Der Klosterbezirk stellt Geld für verschiedene Projekte zur Verfügung. Bei der Beantragung ist jedoch Eile geboten.

Noch ist nur grüne Wiese zu sehen. Doch bald soll an dieser Stelle ein Festplatz für Gleisberg entstehen. © Dietmar Thomas

Der Festplatz, der in Gleisberg entstehen soll, ist ein gutes Beispiel, wie Fördergeld zum Nutzen der Gemeinden eingesetzt werden kann. Das sagt Steffi Möller, Regionalmanagerin des Vereins Regionalentwicklung Klosterbezirk Altzella. Die Stadtverwaltung Roßwein hatte im vergangenen Jahr Fördergeld im Leader-Programm der Europäischen Union beantragt. Das wurde bewilligt. Doch dann ergab sich die Möglichkeit, einen Förderantrag für das gleiche Projekt zu stellen – diesmal aber im Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“. Dieser wurde bewilligt und bringt den Vorteil, dass die Förderung 75 statt 70 Prozent beträgt.

Damit werde auch das Budget des Klosterbezirks entlastet. „Wir können das Geld nun an anderer Stelle einsetzen“, sagte Steffi Möller. Für entsprechende Anträge läuft allerdings die Frist bald ab. Bis zum 15. Mai muss der „Antrag auf Vorhabenauswahl“ beim Regionalmanagement eingereicht sein. Danach wird entschieden, welche Vorhaben förderungswürdig sind. Erst danach werden dann die Anträge für das Leader-Programm ausgearbeitet.

Steffi Möller weist darauf hin, dass nicht nur öffentliche Träger Fördergeld beantragen können. „Auch Privatleute, die sich auf dem Land ein neues Zuhause schaffen und leerstehende Häuser sanieren wollen, können dafür Geld bekommen“, so die Regionalmanagerin. So sind in den vergangenen beiden Jahren die Anträge von zwölf Privatleuten im Rahmen der Leader-Förderung ländlicher Raum bewilligt worden. „Dabei wurden insgesamt 950 000 Euro vergeben“, so Möller. Allerdings müssen die Bauherren einiges beachten. „Wichtig ist, dass Interessierte sich im Büro des Klosterbezirks in Niederstriegis melden, wenn sie eine Immobilie ins Auge gefasst haben. Und das, bevor sie dorthin gezogen sind.“

Auch für Vereine gibt es Möglichkeiten der Förderung über das Leader-Programm. Das betrifft einerseits Immobilien, die Eigentum der Vereine sind, aber auch gemeinsame Projekte mehrerer Vereine. Steffie Möller hofft, dass sich mehr Privatpersonen, Vereine und Kommunen zu möglichen Förderungen im Leader-Programm beraten lassen. Bisher sind bei keiner der Ausschüttungen so viele Anträge da gewesen, dass Geld gekürzt oder abschlägige Antworten erteilt werden mussten. Für Maßnahmen, die im nächsten Jahr anstehen, sollte schon in diesem Jahr die Beratung beim Regionalmanagement gesucht werden. Das Büro des Klosterbezirks Altzella in Niederstriegis wird übrigens seit dem 1. April durch Kristina Starke verstärkt.

www.klosterbezirk-altzella.com

