Neue Fördermittel fürs Elbe-Röder-Dreieck

Derzeit läuft die nächste Einreichungsrunde für Leader-Fördervorhaben im Elbe-Röder-Dreieck. Es stehen Fördermittel in Höhe von insgesamt 1,8 Millionen Euro zur Verfügung, teilt der Landkreis in seinem aktuellen Amtsblatt mit. Das Budget ist auf sechs Vorhabenaufrufe verteilt. Die Förderanträge können bis zum 29. Januar beim Regionalmanagement eingereicht werden. „Antragsteller können je nach Vorhaben einen nicht zurückzuzahlenden Zuschuss in Höhe von 30 bis 95 Prozent erhalten“, heißt es. Für private Antragsteller und für Vereine wurden dabei die Fördersätze angehoben. Anträge können etwa gestellt werden für die private Um- und Wiedernutzung ländlicher Bausubstanz zum Wohnen, für Vorhaben zum Barriereabbau in bestehendem, eigengenutztem Wohnraum. Bewerben können sich auch Unternehmen und Handwerksbetriebe zu Vorhaben wie Gebäudesanierung oder Umnutzung. Informationen finden sich unter www.elbe-roeder.de. Rückfragen unter Telefon 035265/51270 oder E-Mail: rm@elberoeder.de. (SZ)

