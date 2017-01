Neue Firmen in der Mafa? Das Möbelwerk kauft den ehemaligen Baumarkt und alle freuen sich. Doch es gibt weitere Brachen, die auf Nutzung warten.

Auf dem Mafa-Gelände sollen sich nach dem Wunsch der Stadt weitere Heidenauer Firmen ansiedeln. © Daniel Förster

Selten herrscht so viel Einigkeit. Doch beim Verkauf des einstigen Praktiker-Baumarktes an die Heidenauer Möbelwerke sind alle im Stadtrat des Lobes voll. Ein Heidenauer Unternehmen erweitert sich, ein umstrittenes Objekt hat eine Lösung. Doch die zu finden war gar nicht so einfach, wie es nun aussieht. Bisherige Interessenten scheiterten zum Beispiel an der fehlenden Linksabbiegespur aus Richtung Dresden. Die Möbelwerke brauchen die nicht, haben sie doch den Zugang von der Güterbahnhofstraße. Dennoch wünscht sich Steffen Thiele (SPD), dass die Straße künftig entlastet wird.

Die CDU nimmt am Ende sogar in Kauf, dass das Möbelwerk zeitweise weniger Gewerbesteuer zahlt. Das ist nämlich auch ein Zeichen für Investitionen. Und: „Für den Praktiker gibt es nicht viele Möglichkeiten der Nutzung“, sagt CDU-Fraktionschef Reno König. Das Möbelwerk will im März seine Pläne für den ehemaligen Baumarkt, der dann Flüchtlingsunterkunft und schließlich Notfalllager war, vorstellen. Bis dahin will die Stadt Heidenau die Änderung des Bebauungsplanes auf den Weg gebracht haben. Das ist Voraussetzung dafür, dass etwas anderes als ein Bau- und Gartenmarkt auf dem Gelände errichtet werden darf. Die Nutzung als Erstaufnahmeeinrichtung war als Ausnahme bis maximal 2018 begrenzt.

Die Liberalen wollten schon vergangenes Jahr Gewerbe im und um den Praktiker. Als schon nur noch 36 Flüchtlinge in ihm lebten, wollte der Freistaat noch einen 300 000 Euro teuren Zaun drumherum bauen. Der Widerspruch ging damals quer durch den Stadtrat. Die beiden Liberalen stimmten dagegen und fühlen sich nun bestätigt.

Praktiker gut, alles gut – nicht ganz. Denn Heidenau hat noch mindestens zwei Objekte, für die sich die Fraktionen ebenfalls Lösungen wünschen. Die Linken und die Liberalen nennen als Erstes die Mafa, die SPD denkt an das alte Bahnhofsgebäude in Nord. „Eine Wiederbewirtschaftung wäre wünschenswert, ist aber wohl eher unrealistisch“, sagt Steffen Thiele.

Steffen Wolf, der Linke-Chef im Stadtrat, will auf dem Mafa-Gelände Unternehmen ansiedeln. „Um dem Trend entgegenzuwirken, dass Firmen Heidenau verlassen, weil ihnen keine Flächen zur Neugründung oder Erweiterung angeboten werden können.“

Das Problem haben die Möbelwerke nun schon mal nicht mehr.

