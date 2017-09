Neue Firma zieht nach Salzenforst

Eine Kunststofffirma will sich auf dem Industriegebiet in Salzenforst ansiedeln. © Uwe Soeder

Der Stadtrat hat den Weg für eine neue Firmenansiedlung freigemacht. Am Mittwoch wurde der Verkauf einer 62 000 Quadratmeter großen Fläche im Industriegebiet Salzenforst beschlossen. Für rund 375 000 Euro ging das Grundstück an die Firma Yellow Tec Holding. Das Unternehmen möchte im Gewerbegebiet eine Produktionsstätte von Kunststoffteilen für die Medizintechnik errichten.

Zudem plant es eine enge Zusammenarbeit mit dem Nachbarbetrieb Ionisos, der zugleich erweitert werden soll. Insgesamt könnten dadurch 75 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Firma Yellow Tec Holding hat ihren Hauptsitz derzeit noch in Radebeul. Dieser soll aber nach Eröffnung des neuen Werkes nach Bautzen verlegt werden. Im Januar 2020, so heißt es auf der Internetseite der Firma, soll das Werk die Produktion aufnehmen. Mit der Neuansiedlung ist das Industriegebiet in Salzenforst komplett belegt. (SZ/mho)

