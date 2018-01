Neue Feuerwehren in Grenzgemeinden Drei polnische Gemeinden sowie Bad Muskau und Gablenz dürfen sich dank eines EU-Förderprojektes auf neue Feuerwehr-Fahrzeuge freuen.

Über neue Fahrzeuge dürfen sich drei polnische und zwei deutsche Gemeinden freuen. © SZ/Uwe Soeder

Bad Muskau. Ein Förderprojekt der Europäischen Union macht es möglich, dass die Gemeinden Zary, Leknica und Lubsko in Polen sowie Bad Muskau und Gablenz auf deutscher Seite mit neuen Feuerwehr-Fahrzeugen ausgestattet werden. Dem zugrunde liegt ein gemeinsamer Förderantrag, der auf Initiative der Stadt Leknica zustande kam, hieß es gestern bei der Vorstellung des Projekts im Rathaus von Bad Muskau. Die Fördersumme von 2,2 Millionen Euro gibt es aber nicht nur für die neue Technik. Finanziert werden sollen damit bis 2020 ebenso die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei Einsätzen und gemeinsame Schulungen bis hin zu einer Großübung mit 500 Feuerwehrleuten. Die wird stattfinden, wenn die meiste neue Technik in den Kommunen eingetroffen ist.

Der Gablenzer Bürgermeister Dietmar Noack (CDU) sieht in dem Projekt die Chance, dass die Grenzgemeinden näher zusammenrücken. Bürgermeister Lech Jurkowski aus Lubsko verweist auf die Möglichkeit, mit der neuen Technik junge Leute für den Dienst in den freiwilligen Feuerwehren begeistern und so die Einsatzbereitschaft verbessern zu können. Die endgültige Entscheidung über den Antrag trifft eine Kommission aus deutschen und polnischen Experten am 26. Februar. (ck)

