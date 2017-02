Neue Feuerwehrchefs in Brösen und Naundorf Drei von sieben Leisniger Ortsfeuerwehren haben gewählt. Große Hoffnungen setzen die Retter auf das neue Depot.

© Symbollbild/André Braun

Mit 17 Einsatzkräften, darunter zehn Atemschutzgeräteträgern, ist die Feuerwehrabteilung von Brösen-Gorschmitz die größte Ortswehr Leisnigs. Und mit einem Durchschnitt von 41 Jahren ist sie obendrein noch eine junge Abteilung. Deren Mitglieder haben jetzt mit René Wagler einen neuen Mann an die Spitze gewählt. Seine Stellvertreter bleiben wie bisher Ingolf Poppitz und Thomas Zschoche. Ronny Beha hat sich für das Amt des Ortschefs nicht wieder zur Verfügung gestellt. „Aus persönlichen Gründen“, sagte er dem Döbelner Anzeiger.

Im vergangenen Jahr mussten die Brösen-Gorschmitzer einmal ausrücken – wegen einer böswilligen Alarmierung. Ein Anrufer hatte einen Dachstuhlbrand auf dem Leisniger Markt gemeldet. Trotz der geringen Abforderung haben sich die Kameraden regelmäßig zur Aus- und Weiterbildung getroffen. Technisch sind sie mit einem neuen Fahrzeug gut aufgestellt. „Und auch die Löschwasserversorgung hat sich mit dem Einbau einer Zisterne im Dezember stark verbessert“, so Ronny Beha. Damit sei für die nächsten Jahre gut vorgesorgt.

Genau diese Vorsorge hat auch der geplante Gerätehaus-Neubau zum Ziel. Die Stadt Leisnig will die Kräfte dreier Ortswehren an einem Standort bündeln, junge Leute mit modernen Bedingungen für das Ehrenamt begeistern. Ansonsten gehen in den kleinen, häufig alten Gerätehäusern ohne Mindestanforderung an Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten in den nächsten Jahren die Lichter aus. „Die Neubaupläne müssen auf schnellstem Weg umgesetzt werden“, forderte Joachim Schmidt. Er hat 40 Jahre lang an der Spitze der Ortswehr Naundorf gestanden. Doch genau wie sein Stellvertreter Andreas Rendler, der 30 Jahre als Vize tätig war, hat Schmidt jetzt einen Schlussstrich gezogen. Beide freuen sich über ein junges Nachfolgerteam. Das sind Daniel Bull als Ortswehrleiter und Marcel Römhildt als sein Stellvertreter.

Der Ortswehr Naundorf gehören im Moment zehn aktive Männer und eine Frau an. Mit dem Tragkraftspitzenfahrzeug, auf das sie zurückgreifen können, sei die Ortswehr nach Angaben von Joachim Schmidt vollauf zufrieden. Zu fünf Einsätzen sind die Ehrenamtlichen gerufen worden. „Maximal je drei Leute saßen auf dem Fahrzeug“, so Schmidt. Tagsüber seien kaum Leute verfügbar. Daher setze er auch auf das neue Depot mit seinen neuen Möglichkeiten.

Genauso sieht es Günter Hornig, der „alte und neue“ Ortswehrleiter von Clennen. Unter seiner Leitung rücken im Moment bestenfalls elf Männer und eine Frau – Susann Keil – aus. Sie wurde von den Kameraden auch zur neuen Stellvertreterin Hornigs gewählt. Wie in Naundorf ist auch in Clennen die Einsatzfähigkeit in der Woche zur Arbeitszeit stark eingeschränkt. Um sich für das Ehrenamt fit zu machen, bietet das Gerätehaus in Clennen denkbar schlechte Bedingungen.

Toiletten zum Beispiel gibt es gar keine. Bei jedem Hochwasser hat das Gebäude Schaden genommen. „Wir hoffen, dass wir dem Nachwuchs am neuen Standort mehr bieten können“, sagte Günter Hornig. An der Fahrzeugtechnik der Clennener hat er nichts auszusetzen. Der Mannschaftstransportwagen, der vorher in Naundorf stand und jetzt zur Ausrüstung in Clennen gehört, versieht zuverlässig seinen Dienst, bringt die Helfer von Clennen zum Einsatzort. Andere Wünsche, als dass es mit dem Projekt neues Gerätehaus flott vorangeht, hat der Feuerwehrchef dieses Ortsteiles nicht.

zur Startseite