Neue Feuerwehr – bessere Rettung Beim letzten großen Brand in der Innenstadt von Bischofswerda hat sich gezeigt, dass wichtige Technik fehlt. Auch deswegen rüstet die Stadt jetzt nach.

Bischofswerda, 7. November 2015: An der Ecke Bautzener Straße/Klostergasse brennt ein Wohn- und Geschäftshaus. Auch die Drehleiter kam zum Einsatz, stieß aber an technische Grenzen. © Jonny Linke

Die Drehleiter war viele Jahre der Stolz der Bischofswerdaer Feuerwehr. Ein solches Fahrzeug, dessen Leiter bis zu 30 Meter hoch ausgefahren werden kann, hat keine andere freiwillige Feuerwehr im Umkreis. Auch nach 23 Jahren ist das Auto gut gepflegt und einsatzbereit. Es ist technisch aber nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das zeigte sich nicht erst beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Bischofswerda im November letzten Jahres. In der engen Klostergasse erwies es sich als nicht wendig genug. Schon seit Jahren kämpfen Feuerwehrleute um Ersatz.

Nun steht eine Verbesserung in Aussicht. Voraussichtlich 2017 bekommt Bischofswerdas Ortswehr eine neue Drehleiter. Das Ausschreibungsverfahren läuft, bestätigte Rathaus-Sprecher Sascha Hache. Wann der Stadtrat über den Kauf entscheidet, steht noch nicht fest. Nach dem Votum wird die Drehleiter speziell für die Bedürfnisse Bischofswerdas gebaut. Feuerwehrleute warten darauf schon lange.

Die neue Drehleiter wird eine abknickbare sein, sagt Gemeindewehrleiter Hans-Jörg Mehnert. Heißt: Der oberste Teil ist noch einmal halbiert. Somit ist es künftig möglich, mit der Leiter über Hausdächer zu fahren und bei einem Brand auch an sonst schwer zugänglichen Stellen zu löschen, beispielsweise auf der Hofseite eines Gebäudes. Der Maschinist kann dann am Monitor vom Fahrzeug aus verfolgen, was an der Stelle geschieht, die er von der Straße aus nicht sehen kann. Ideal für Bischofswerdas eng bebaute Innenstadt mit ihren schmalen Gassen.

Schneller startklar

Moderne Drehleitern sind außerdem viel wendiger und im Einsatzfall schneller startklar als die bisherige, sagt Hans-Jörg Mehnert. Außerdem leuchten sie das Einsatzumfeld besser aus. Hinzu kommt beim jetzigen Fahrzeug ein großes Manko: Es federt unmittelbar nach dem Ausfahren der Leiter nach. Neue Drehleitern sind sofort standsicher.

Im Frühjahr 2015 testete Bischofswerdas Feuerwehr bereits zwei abknickbare Modelle an verschiedenen Orten in der Stadt, zufälligerweise auch in der Klostergasse, wo ein halbes Jahr später der Brand ausgebrochen ist. Die neuen Modelle seien wesentlich manövrierfähiger, hieß es nach dem Test. Die hochwertige Technik hat allerdings auch ihren Preis. Die Stadtverwaltung selbst nennt angesichts des laufenden Ausschreibungsverfahrens aktuell keine Zahlen. Nach SZ-Recherchen kostet ein solches Spezialfahrzeug 600 000 Euro. Drei Viertel dieser Investition werden gefördert. Damit verbleiben noch immer 150 000 Euro als Eigenbeitrag bei der Stadt.

Alte Leiter wird weitergegeben

Doch das Geld ist sehr gut angelegt – nicht nur für die Stadt und ihre Ortsteile. Bischofswerdas Drehleiter kommt in der gesamten Region zwischen Burkau und dem Oberland zum Einsatz. Oft geht es dabei um Menschenleben. Gedacht ist sie vor allem für die Höhenrettung. Meist ist sie für Menschen in einem brennenden Gebäude neben dem Treppenhaus der zweite Fluchtweg.

Die bisherige Drehleiter wird die Stadt an eine andere sächsische Kommune weitergeben, so Sascha Hache.

