Neue Fenster, niedrigere Kosten Energiesparen schreibt die Stadt groß. Künftig soll das im Rathaus noch besser möglich sein.

Das Gröditzer Rathaus bekommt neue Fenster. © Eric Weser

Seit einiger Zeit ist das Gröditzer Rathaus eingerüstet. Nicht nur, damit die Fassade für knapp 95 000 Euro sandgestrahlt und demnächst neu gestrichen werden kann. Auch die Fenster und Außentüren werden für gut 85 000 Euro gewechselt. Doch die Maßnahme kostet nicht nur Geld, sondern soll auch welches sparen Helfen. Wie, erklärten jetzt die sogenannten Energiemanager der Stadtverwaltung im Stadtrat. Die Rathaus-Mitarbeiter Simone Helbig und Sebastian Weber sind in den vergangenen zwei Jahren von der SAENA – der 2007 gegründeten Energieagentur des Freistaates Sachsen – geschult worden, Energieverbräuche in städtischen Gebäuden nach Einsparmöglichkeiten zu durchleuchten. In der Sporthalle Eichenhain konnten demnach beispielsweise die Energiekosten um 10 000 Euro pro Jahr gesenkt werden. Im Rathaus gelang es, die Kosten für Wasser, Wärme und Strom 2014 bis 2016 konstant bei etwa 20 000 Euro zu halten – trotz höheren Stromverbrauchs. Nach dem Einbau der neuen Fenster seien weitere Optimierungen in Sachen Wärmeverbrauch möglich, so Sebastian Weber.

Neben dem Rathaus sollen weiterhin Sparpotenziale im Oberschul-Gebäude, der Feuerwehr an der Marktstraße oder den Sporthallen ausgereizt werden. Die Möglichkeiten, bei den Energiekosten städtisches Geld zu sparen, bezeichnete Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) im Stadtrat als „gigantisch“. Im Stadtrat wurde die bisherigen Ergebnisse fraktionsübergreifend begrüßt. (SZ/ewe)

zur Startseite