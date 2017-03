Neue Fenster fürs Gemeindeamt Die Gemeinde Doberschau-Gaußig stellt für die Baumaßnahme 100 000 Euro bereit.

Das Gemeindeamt der Gemeinde Doberschau-Gaußig in Gnaschwitz. © Robert Michalk

Die alten Fenster sind verzogen, es zieht hinein. Schon seit Längerem sollen daher neue Fenster im Gemeindeamt von Doberschau-Gaußig eingebaut werden. Nun ist es so weit. Der Gemeinderat hat jetzt den Auftrag dafür an die Tischlerei Graf aus Cunewalde vergeben. Sie wird die Holzfenster durch welche aus Kunststoff ersetzen.

Die Gemeinde nutzt dafür das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Inklusive Eigenmittel stehen 100 000 Euro für den Einbau der Fenster sowie die nachfolgenden Putz- und Malerarbeiten zur Verfügung. Über die Vergabe entbrannte im Gemeinderat jedoch eine Diskussion. Denn von den vier vorliegenden Angeboten lag das aus Cunewalde weit unter den anderen. Wie kann das sein, dass dieser Bieter für dieselbe Leistung rund 23 000 Euro weniger verlangt als der nächste?, fragte Gemeinderat Frank Horn (parteilos). Zweifel, ob die Qualität dann auch stimmt, wurden geäußert. Der Bieter habe erklärt, dass er die Fenster in großer Stückzahl einkauft und daher günstige Preise anbieten kann, erläuterte Steffen Gnauck von der Gemeindeverwaltung. Die laut Ausschreibung geforderte Qualität müsse durch Zertifikate nachgewiesen werden. Schließlich stimmte der Gemeinderat für die Vergabe an den günstigsten Bieter. (SZ/MSM)

